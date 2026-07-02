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Jaxson Hayes passe des Lakers au Jazz

Publié le 2/07/2026 à 6:24 Twitter Facebook

NBA – Walker Kessler parti à Los Angeles, c’est Jaxson Hayes qui fait le chemin inverse et débarque dans l’Utah. Pour deux ans et 12 millions de dollars.

Jaxson Hayes

Changement d’air pour Jaxson Hayes, qui quitte les Lakers où il évoluait depuis trois ans pour s’engager avec le Jazz pour les deux prochaines saisons. Moyennant 12 millions de dollars, avec une « team option » attachée à sa deuxième année, révèle ESPN.

Quelques heures après le départ de Walker Kessler vers… Los Angeles, Utah s’assure donc une solide doublure à Jaren Jackson Jr. (7.5 points et 4.1 rebonds de moyenne en 2025/26). Même s’il lui faudra composer avec la concurrence de Jusuf Nurkic et Kyle Filipowksi dans la raquette de Salt Lake City.

À peine naturalisé Slovène, Jaxson Hayes abandonne déjà Luka Doncic en Californie et, à tout juste 26 ans, il découvrira ainsi sa troisième franchise. Avec l’intention de confirmer tous les progrès entrevus depuis 2023 chez les Lakers, où il s’est imposé comme un « vrai » joueur de rotation NBA.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 NO 64 16:53 67.2 25.0 64.7 1.5 2.5 4.0 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4
2020-21 NO 60 16:04 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5
2021-22 NO 70 19:58 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3
2022-23 NO 47 12:59 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0
2023-24 LAL 70 12:32 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3
2024-25 LAL 56 19:31 72.2 0.0 62.2 1.4 3.4 4.8 1.0 2.4 0.6 0.8 0.9 6.8
2025-26 LAL 66 18:17 75.6 100.0 65.3 1.5 2.6 4.1 0.9 1.9 0.4 0.5 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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