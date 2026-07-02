Jaxson Hayes passe des Lakers au Jazz

Changement d’air pour Jaxson Hayes, qui quitte les Lakers où il évoluait depuis trois ans pour s’engager avec le Jazz pour les deux prochaines saisons. Moyennant 12 millions de dollars, avec une « team option » attachée à sa deuxième année, révèle ESPN.

Quelques heures après le départ de Walker Kessler vers… Los Angeles, Utah s’assure donc une solide doublure à Jaren Jackson Jr. (7.5 points et 4.1 rebonds de moyenne en 2025/26). Même s’il lui faudra composer avec la concurrence de Jusuf Nurkic et Kyle Filipowksi dans la raquette de Salt Lake City.

À peine naturalisé Slovène, Jaxson Hayes abandonne déjà Luka Doncic en Californie et, à tout juste 26 ans, il découvrira ainsi sa troisième franchise. Avec l’intention de confirmer tous les progrès entrevus depuis 2023 chez les Lakers, où il s’est imposé comme un « vrai » joueur de rotation NBA.

LEXIQUE

Team option : possibilité pour une équipe d’activer (ou non) la dernière année de contrat de l’un de ses joueurs, afin qu’il termine son bail ou qu’il devienne « free agent » avec un an d’avance.

Jaxson Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 64 16:53 67.2 25.0 64.7 1.5 2.5 4.0 0.9 2.5 0.4 0.8 0.9 7.4 2020-21 NO 60 16:04 62.5 42.9 77.5 1.5 2.8 4.3 0.6 1.7 0.4 0.7 0.6 7.5 2021-22 NO 70 19:58 61.6 35.1 76.6 1.6 2.9 4.5 0.6 2.2 0.5 0.8 0.8 9.3 2022-23 NO 47 12:59 55.1 10.3 69.9 0.8 2.0 2.8 0.7 1.4 0.4 0.7 0.4 5.0 2023-24 LAL 70 12:32 72.0 0.0 62.2 1.0 2.0 3.0 0.5 1.8 0.5 0.6 0.4 4.3 2024-25 LAL 56 19:31 72.2 0.0 62.2 1.4 3.4 4.8 1.0 2.4 0.6 0.8 0.9 6.8 2025-26 LAL 66 18:17 75.6 100.0 65.3 1.5 2.6 4.1 0.9 1.9 0.4 0.5 0.8 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.