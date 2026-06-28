Les Pelicans ne conserveront pas Kevon Looney

Kevon Looney ne devrait pas faire de vieux os en Louisiane. Selon Chris Haynes, les Pelicans vont décliner leur « team option » de 8 millions de dollars pour la saison prochaine, libérant ainsi l’intérieur de 30 ans.

La décision n’a rien d’une surprise. Après dix saisons passées aux Warriors, où il avait été l’un des hommes de l’ombre de la dynastie de Golden State, Kevon Looney avait rejoint New Orleans l’été dernier avec un contrat de deux ans et 16 millions de dollars. Mais son aventure chez les Pelicans n’a jamais vraiment décollé.

Très peu utilisé, il n’a disputé que 21 matchs cette saison, pour 2.8 points, 5.6 rebonds et 1.6 passe de moyenne en moins de 15 minutes par rencontre. Des chiffres modestes, même si l’ancien protégé de Steve Kerr a continué à faire ce qu’il sait faire : poser des écrans et se battre au rebond offensif.

Le problème, c’est que son absence d’impact offensif, déjà visible à Golden State, a été encore plus difficile à masquer loin des Warriors. Dans une raquette des Pelicans en chantier, son profil n’était pas prioritaire.

Sa cote ne devrait toutefois pas disparaître totalement. Triple champion NBA, reconnu pour son professionnalisme et son sérieux, l’ancien 30e choix de Draft peut encore intéresser des équipes à la recherche d’un vétéran fiable pour compléter leur rotation intérieure.

Du côté de New Orleans, l’autre décision attendue concernait Karlo Matkovic, et les Pelicans ont cette fois choisi d’activer son option à 2.3 millions de dollars. Un choix logique pour conserver un intérieur plus jeune et moins coûteux, alors que la franchise poursuit ses ajustements avant la « free agency ».

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GS 5 4:12 57.1 50.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GS 53 8:46 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GS 66 13:47 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GS 80 18:31 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.3 2019-20 GS 20 13:06 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GS 61 19:02 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GS 82 21:07 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GS 82 23:53 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GS 74 16:09 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GS 76 15:02 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5 2025-26 NO 21 14:40 41.7 15.4 70.0 2.3 3.3 5.6 1.6 1.6 0.4 0.4 0.5 2.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.