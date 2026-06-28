Les Suns récupèrent Miles Bridges… et allègent leur facture

Les Suns continuent de remodeler leur effectif avant la « free agency ». Selon ESPN, Phoenix a conclu un nouvel échange avec Charlotte afin de récupérer Miles Bridges, accompagné d’un premier tour de Draft 2029 et d’un second tour 2027, tous deux annoncés comme les moins favorables parmi les choix concernés.

En retour, les Hornets mettent la main sur Grayson Allen, Royce O’Neale et surtout un premier tour de Draft 2033, un choix très lointain mais potentiellement précieux dans les futures négociations.

Après avoir déjà tourné la page LaMelo Ball, envoyé à Minnesota, Charlotte poursuit donc sa réorganisation en profondeur, en récupérant des actifs futurs tout en assumant des contrats moins séduisants à court terme.

Sportivement, les Suns obtiennent un ailier fort titulaire de 28 ans, un profil qu’ils surveillaient depuis plusieurs années. Miles Bridges sort d’une saison solide à Charlotte, même si son parcours reste marqué par ses problèmes extra-sportifs. Sur le terrain, il apporte de l’impact physique et une solution supplémentaire sur les postes 3/4.

Encore un échange entre les Suns et les Hornets

Mais l’intérêt est aussi financier. En échangeant Grayson Allen et Royce O’Neale, Phoenix récupère un contrat plus court, puisque Miles Bridges doit encore toucher 22.8 millions de dollars en 2026/27. Grayson Allen touchera lui 18.1 millions la saison prochaine, avec une « player option » à 19.4 millions de dollarsen 2027/28, tandis que Royce O’Neale devait de son côté percevoir 11.4 millions de dollars en 2026/27.

D’après Shams Charania, les Suns économisent ainsi environ 20 millions de dollars en taxes, tout en ouvrant une place dans l’effectif avant l’ouverture de la « free agency ». Un double bénéfice non négligeable pour une franchise qui cherche à se donner un peu d’oxygène après plusieurs saisons très coûteuses.

À noter que c’est déjà le quatrième échange entre les Suns et les Hornets en un an et demi. Les deux franchises ont visiblement pris l’habitude de s’appeler…

Miles Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 80 21:12 46.4 32.5 75.3 0.8 3.2 4.0 1.2 1.4 0.7 0.6 0.6 7.5 2019-20 CHA 65 30:42 42.4 33.0 80.9 1.4 4.2 5.6 1.8 2.0 0.6 1.5 0.7 13.0 2020-21 CHA 66 29:16 50.3 40.0 86.7 1.2 4.8 6.0 2.2 2.2 0.7 1.6 0.8 12.7 2021-22 CHA 80 35:28 49.1 33.1 80.2 1.1 5.9 7.0 3.8 2.4 0.9 1.9 0.8 20.2 2023-24 CHA 69 37:24 46.2 34.9 82.5 1.0 6.3 7.3 3.3 1.7 0.9 2.0 0.5 21.0 2024-25 CHA 64 31:42 43.1 31.3 87.0 1.1 6.4 7.5 3.9 1.5 0.7 2.1 0.7 20.3 2025-26 CHA 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.7 0.6 1.4 0.4 17.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.