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Coby White prolonge aux Hornets pour trois ans et 74 millions de dollars

Publié le 25/06/2026 à 18:06 Twitter Facebook

NBA – Quelques heures après l’annonce du transfert de LaMelo Ball, l’arrière poursuit son aventure à Charlotte pour 74 millions de dollars et trois ans.

Le GM des Hornets, Jeff Peterson, l’avait annoncé : il voulait conserver Coby White, car il le voyait « comme quelqu’un qui restera longtemps chez les Hornets ». Sauf que depuis cette déclaration d’avril dernier, ces toutes dernières heures, il y a eu un énorme changement à Charlotte avec le transfert de LaMelo Ball vers Minnesota.

Néanmoins, comme l’indique ESPN, les Hornets sont passés à l’action et vont bien conserver l’ancien joueur de Chicago. Ce dernier va signer un nouveau contrat de trois saisons et 74 millions de dollars.

Un choix logique pour Coby White comme pour la franchise. Lui qui était remplaçant cette saison avec les Hornets (15.6 points de moyenne) et fut précieux en « play-in » va désormais pouvoir prétendre à une place dans le cinq majeur, maintenant que LaMelo Ball n’est plus là.

Coby White Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2
2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1
2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7
2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7
2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1
2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4
2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6
2025-26 CHA 21 19:20 46.1 39.1 83.9 0.5 2.5 3.0 3.0 1.9 0.2 1.9 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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