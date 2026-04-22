Les Hornets veulent garder Coby White

Perdants malheureux de la « finale » du Play-In à l’Est, les Hornets auront du travail cet été et Jeff Peterson souhaite rester « stratégique » et conserver de la « flexibilité », sans forcément brûler les étapes.

L’un de leurs dossiers chauds ? La situation de Coby White, récupéré en février dernier par Charlotte en provenance des Bulls, mais libre de s’engager où bon lui semble lors de l’intersaison.

À en croire le GM de la franchise, un départ n’est cependant pas à l’ordre du jour : « Comme je l’ai dit au moment du transfert, nous percevons Coby comme quelqu’un qui restera longtemps chez les Hornets », a-t-il rappelé. « Il incarne parfaitement ce que l’on est en tant que franchise. Sur le terrain, c’est évidemment un très, très bon joueur, mais en tant qu’être humain, entre son approche et son professionnalisme… Je suis juste heureux pour lui et de ce qu’il a pu accomplir en si peu de temps. »

Originaire de Caroline du Nord, Coby White est comme à la maison chez les Hornets et, courant mars, il se réjouissait de faire partie d’une « équipe aussi dangereuse ». Décisif lors du Play-In, il peut encore faire mieux individuellement et Jeff Peterson le sait.

« J’ai hâte de voir ce à quoi cette intersaison va ressembler », a-t-il ajouté concernant son Sixième homme (15.6 points, 3 passes et 3 rebonds sur une vingtaine de matchs), qu’il n’hésitera pas à re-signer en se mettant un peu dans le rouge financièrement. « Il aura une intersaison complète avec nous avant d’attaquer la saison prochaine. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6 2025-26 CHA 21 19:20 46.1 39.1 83.9 0.5 2.5 3.0 3.0 1.9 0.2 1.9 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.