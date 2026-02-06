À Charlotte, Coby White rentre à la maison

Les Hornets ont animé la « trade deadline » avec notamment l’acquisition de Coby White en provenance des Bulls. Le meilleur marqueur de Chicago rejoint donc Charlotte, un transfert synonyme de retour à la maison pour l’arrière, né à Goldsboro en Caroline du Nord et formé à North Carolina.

« Dès que je suis arrivé, j’ai senti que j’étais désiré », apprécie Coby White. « J’ai appelé ma famille et je leur ai dit que tout le monde ici était très gentil et super accueillant. Ils ne cessent de parler de long terme et le simple fait d’entendre que l’on vous apprécie, cela veut dire beaucoup, surtout lorsque vous revenez chez vous. »

Coby White aura l’occasion d’évoluer avec l’une des équipes les plus en forme du moment. Des Hornets qui viennent d’enchaîner une huitième victoire consécutive à Houston. La franchise de Caroline du Nord possède déjà un socle de jeunes joueurs intéressants avec Brandon Miller et Kon Knueppel. Le tout, toujours mené par LaMelo Ball.

« Charlotte est une équipe plus jeune, mais il y a beaucoup de talents ici », analyse Coby White. « Je veux utiliser ce que j’ai appris à Chicago où j’ai joué dans différents rôles et l’appliquer ici en termes de leadership. »

De son côté, Charles Lee compte sur la polyvalence offensive apportée par Coby White pour renforcer l’attaque de son équipe qui se situe déjà parmi les dix meilleures de la ligue : « Je pense qu’il va nous permettre d’apporter encore plus de polyvalence à notre attaque. Il peut jouer avec ou sans le ballon, il peut tirer à 3-points, aller sur la ligne des lancers-francs et attaquer le cercle. »

Des débuts après le All-Star Break ?

À Chicago, Coby White tournait à 18.6 points et commençait enfin à trouver du rythme après un début de saison compliquée, gâchée par une blessure au mollet. Avant de partir, l’arrière avait joué onze des douze derniers matchs de la franchise de l’Illinois. Toutefois, les Hornets veulent prendre leur temps avec le nouvel arrivant et il devrait effectuer ses débuts après le All-Star Break.

« Je me sens bien », rassure la nouvelle recrue de Charlotte. « Je suis vraiment optimiste. Ce n’est rien de grave, simplement une douleur ou une raideur et ils ne veulent prendre aucun risque alors que l’on approche du All-Star Break. Donc je vais tout faire pour revenir après la pause. »

Outre son apport sur le terrain, Coby White arrive à Charlotte en fin de contrat. Après avoir refusé une prolongation des Bulls, l’ancien joueur de Chicago sera « free agent » cet été et Jeff Peterson espère bien le prolonger à Charlotte.

« Être capable d’acquérir Coby White et ses Bird Rights, c’est très important pour nous dans la manière dont nous travaillons et construisons cette équipe », précise le président des opération basket de Charlotte. « Comme je l’ai déjà dit, il correspond à tout ce que nous voulons et j’espère qu’il sera un Hornet pendant très longtemps. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.