Les Hornets s’offrent enfin un tour de grand huit à Houston

Les Rockets espéraient une réaction face aux Hornets, au lendemain d’une lourde défaite face à Boston. Après ce revers, l’entraîneur Ime Udoka avait publiquement pointé le manque d’intensité et de combativité de son équipe, appelant ses joueurs à retrouver les qualités qui faisaient leur identité la saison passée. Mais devant leur public, les mêmes travers sont rapidement réapparus, avec un Alperen Sengun complètement hors du coup.

Dès la première mi-temps, Charlotte a pris le contrôle du match grâce à son agressivité et à une meilleure exécution offensive. LaMelo Ball a profité des largesses défensives de Houston pour sanctionner à longue distance, tandis que Miles Bridges a attaqué le cercle sans réelle opposition.

Malgré un Kevin Durant déjà très en vue, les Rockets ont accumulé les pertes de balle et concédé trop de points sur leurs erreurs, laissant les Hornets rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (61-49).

Houston a tenté de se relancer au retour des vestiaires, porté par Durant, auteur de 31 points au total, et par l’efficacité de Jabari Smith Jr. Un panier de Durant a même ramené les Rockets à -7, mais chaque tentative de rapprochement a été immédiatement étouffée par Charlotte. Les tirs extérieurs de Ball et de Sion James, puis la constance du rookie Kon Knueppel, ont permis aux Hornets de reprendre le large et de boucler le troisième quart-temps avec 16 points d’avance (91-75).

Le début du quatrième quart a définitivement scellé l’issue de la rencontre. Brandon Miller a inscrit les premiers paniers, l’écart a grimpé au-delà des vingt points, et Udoka a rapidement vidé son banc, laissant Durant sur la touche pour la fin du match. Score final : 109-99, une huitième victoire consécutive pour Charlotte, la plus longue série du club depuis la fin des années 1990 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Vingt-sept ans d’attente ! Les regrettés Elden Campbell et Bobby Phills, David Wesley ou encore Eddie Jones et Ricky Davis… Tels étaient les joueurs vedettes des Hornets lorsqu’ils avaient signé huit victoires d’affilée. C’était en avril 1999, et malgré un bilan supérieur à 50%, Charlotte n’avait pas accroché les playoffs.

– Les Rockets sur un fil. Même si Houston est toujours 4e à l’Ouest, sa place dans le Top 6 ne tient plus à grand chose… Les joueurs d’Ime Udoka sont sous la menace des Wolves, des Lakers et des Suns, trois formations qui possèdent un bilan quasiment identique. Avec une trentaine de matches à jouer, chaque victoire va compter double pour éviter le play-in.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.