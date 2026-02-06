Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Hornets s’offrent enfin un tour de grand huit à Houston

Publié le 6/02/2026 à 6:16 Twitter Facebook

NBA – Pour la première fois depuis 1999, les Hornets enchaînent huit victoires d’affilée !

hornets rocketsLes Rockets espéraient une réaction face aux Hornets, au lendemain d’une lourde défaite face à Boston. Après ce revers, l’entraîneur Ime Udoka avait publiquement pointé le manque d’intensité et de combativité de son équipe, appelant ses joueurs à retrouver les qualités qui faisaient leur identité la saison passée. Mais devant leur public, les mêmes travers sont rapidement réapparus, avec un Alperen Sengun complètement hors du coup.

Dès la première mi-temps, Charlotte a pris le contrôle du match grâce à son agressivité et à une meilleure exécution offensive. LaMelo Ball a profité des largesses défensives de Houston pour sanctionner à longue distance, tandis que Miles Bridges a attaqué le cercle sans réelle opposition.

Malgré un Kevin Durant déjà très en vue, les Rockets ont accumulé les pertes de balle et concédé trop de points sur leurs erreurs, laissant les Hornets rentrer aux vestiaires avec une avance confortable (61-49).

Houston a tenté de se relancer au retour des vestiaires, porté par Durant, auteur de 31 points au total, et par l’efficacité de Jabari Smith Jr. Un panier de Durant a même ramené les Rockets à -7, mais chaque tentative de rapprochement a été immédiatement étouffée par Charlotte. Les tirs extérieurs de Ball et de Sion James, puis la constance du rookie Kon Knueppel, ont permis aux Hornets de reprendre le large et de boucler le troisième quart-temps avec 16 points d’avance (91-75).

Le début du quatrième quart a définitivement scellé l’issue de la rencontre. Brandon Miller a inscrit les premiers paniers, l’écart a grimpé au-delà des vingt points, et Udoka a rapidement vidé son banc, laissant Durant sur la touche pour la fin du match. Score final : 109-99, une huitième victoire consécutive pour Charlotte, la plus longue série du club depuis la fin des années 1990 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Vingt-sept ans d’attente ! Les regrettés Elden Campbell et Bobby Phills, David Wesley ou encore Eddie Jones et Ricky Davis… Tels étaient les joueurs vedettes des Hornets lorsqu’ils avaient signé huit victoires d’affilée. C’était en avril 1999, et malgré un bilan supérieur à 50%, Charlotte n’avait pas accroché les playoffs.

Les Rockets sur un fil. Même si Houston est toujours 4e à l’Ouest, sa place dans le Top 6 ne tient plus à grand chose… Les joueurs d’Ime Udoka sont sous la menace des Wolves, des Lakers et des Suns, trois formations qui possèdent un bilan quasiment identique. Avec une trentaine de matches à jouer, chaque victoire va compter double pour éviter le play-in.

Houston Rockets / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 31 11/21 3/4 6/8 1 2 3 1 0 5 6 0 -11 31 22
Jabari Smith Jr. 33 7/10 1/3 2/3 0 7 7 2 2 1 1 2 -18 17 24
Amen Thompson 33 3/7 0/1 2/2 3 2 5 7 1 1 5 1 -11 8 13
Alperen Sengun 28 3/11 0/1 1/2 4 5 9 5 4 0 1 1 -6 7 12
Josh Okogie 20 2/2 1/1 1/2 1 0 1 0 1 1 1 0 -22 6 6
Reed Sheppard 22 2/10 1/6 2/2 0 2 2 0 2 2 2 1 -12 7 2
Jeff Green 8 2/4 1/3 1/1 0 2 2 1 0 1 0 0 12 6 8
Clint Capela 17 3/5 0/0 0/0 0 5 5 0 1 2 0 0 5 6 11
Isaiah Crawford 16 2/3 1/2 0/0 0 1 1 2 0 2 0 0 9 5 9
JD Davison 8 2/4 0/1 0/0 0 1 1 3 2 0 1 0 12 4 5
Dorian Finney-Smith 16 1/4 0/2 0/0 2 1 3 2 3 1 1 0 -20 2 4
Aaron Holiday 8 0/2 0/0 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 12 0 1
Total 38/83 8/24 15/20 12 28 40 24 16 17 18 5 99
Charlotte Hornets / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kon Knueppel 32 8/13 2/5 6/6 1 3 4 2 3 0 6 0 3 24 19
LaMelo Ball 29 7/19 5/12 1/2 1 5 6 4 1 0 3 0 8 20 14
Miles Bridges 32 7/17 3/8 1/1 2 4 6 4 0 1 0 0 14 18 19
Brandon Miller 21 4/9 1/4 2/2 1 2 3 1 4 3 6 1 -9 11 8
Moussa Diabate 29 3/5 0/0 1/2 7 5 12 4 1 0 1 1 14 7 20
Josh Green 23 4/4 3/3 3/3 0 1 1 2 1 4 1 1 18 14 21
Sion James 22 2/5 2/3 0/0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 6 7
Tre Mann 17 1/10 1/5 2/2 1 4 5 3 1 0 2 0 8 5 2
Grant Williams 16 0/3 0/3 2/2 1 2 3 0 1 0 1 0 -4 2 1
Ryan Kalkbrenner 19 0/2 0/0 2/2 2 2 4 1 2 4 0 1 -4 2 10
Total 36/87 17/43 20/22 16 30 46 21 15 14 20 4 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET117
WAS126
ORL118
BRO98
ATL121
UTH119
TOR123
CHI107
HOU99
CHA109
DAL123
SAS135
PHO97
GSW101
LAL119
PHI115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Charlotte Hornets en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes