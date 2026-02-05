Les Celtics en démonstration à Houston

Mini « road trip » texan parfaitement négocié pour les Celtics. Au lendemain de leur victoire à Dallas, les hommes de Joe Mazzulla ont enchaîné avec un succès bien plus autoritaire sur le parquet des Rockets. Et ce, sans Jaylen Brown cette fois, au repos en raison d’une gêne aux ischio-jambiers.

En son absence, Derrick White a hérité d’un maximum de responsabilités offensives (28 points à 10/25 aux tirs). Il a été soutenu par le néo-remplaçant de Boston, Payton Pritchard, encore auteur de 27 points (9/20) et 7 passes. En parallèle, le secteur intérieur a répondu présent, une nécessité face aux géants d’en face. Titulaire, Luka Garza a apporté 19 points et 6 rebonds, tandis que Neemias Queta a signé un gros double-double (10 points et 19 rebonds, record en carrière).

Pas grand-chose à retenir de la performance des Texans, chez qui tous les titulaires ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. Mais qui ont fait preuve d’une étonnante passivité dans un secteur où ils sont pourtant les numéros 1 du championnat : au rebond. Ce constat a été particulièrement marquant dans un troisième quart-temps de domination totale de la part des visiteurs.

Derrick White déchaîné dans le troisième quart-temps

Après une première période relativement équilibrée, où Houston avait déjà du mal à s’exprimer offensivement (42-49), les Celtics ont accéléré le tempo, à l’instar de leur leader offensif du soir, Derrick White, intenable dans cette période : 14 de ses 28 points. Et comme les visiteurs ont pris plus de la moitié de leurs tirs derrière l’arc, ils ont pu s’offrir de nombreuses secondes chances grâce à des rebonds longs.

Et malgré leur déficit de taille, les Verts ont toujours trouvé une brèche dans la défense texane. À l’instar de ce tir vers la fin du quart-temps de White, pourtant ultra-contesté par Kevin Durant, qui leur offrait 24 points d’avance (51-75).

Derrière, Amen Thompson s’enfonçait dans la défense de Boston, et ne trouvait personne si ce n’est un Josh Okogie contraint d’envoyer le ballon en tribunes en tentant de le sauver… Sur la possession suivante, White manquait à 3-points, mais Ron Harper Jr., pas du tout bloqué au rebond, s’envolait pour une claquette dunk sans aucune contestation. Une séquence qui disait tout.

Muselé jusqu’ici, Kevin Durant allait trouver un peu d’adresse dans les minutes suivantes, mais les Celtics, sûrs de leurs forces et en tête de 22 points à l’entame du dernier quart-temps (63-85), n’allaient pas être inquiétés par la suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Rockets perdent leur sang-froid. Soirée noire à tous les niveaux pour les Rockets. Au buzzer du troisième quart-temps, Ime Udoka a été expulsé pour avoir reçu une double faute technique, en s’agaçant auprès des arbitres. Quelques minutes plus tard, le coach sera imité par son pivot, Alperen Sengun, après ne pas avoir obtenu un coup de sifflet, le poussant visiblement à insulter l’arbitre Jenna Reneau. Plaintifs, les locaux ont obtenu plus de lancers-francs que leurs adversaires, mais ont manqué de réussite sur la ligne (14/22, 64%). On notera que quelques secondes avant son expulsion, Sengun ne s’était pas entendu en défense avec Jabari Smith Jr., offrant un dunk à Garza. Quand rien ne va…

Les Rockets dominés comme rarement au rebond. Avec 49 prises par rencontre, Houston, grâce à son cinq « tall ball », domine largement la ligue dans ce secteur. Pas cette nuit, notamment parce que Neemias Queta s’est transformé en véritable aspirateur à ballons. À lui seul, le pivot a capté 19 rebonds, la moitié de toute l’équipe adverse. Même les joueurs de plus petite taille ont contribué en allant dévier les ballons qui traînaient pour générer de nouvelles opportunités.

Knicks et Celtics ne se quittent plus. En parallèle à la victoire de Boston, les Knicks ont l’emporté face aux Nuggets cette nuit. À la lutte pour la 2e place à l’Est derrière les Pistons, les deux équipes présentent un même bilan à 33 victoires et 18 défaites. Les New-yorkais restent sur 8 victoires de rang, les joueurs du Massachusetts sur une série de 4. Et comme le calendrier fait bien les choses, les deux formations s’affrontent dimanche à Boston.

