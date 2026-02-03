Le MVP de la nuit | Alperen Sengun avait des choses à se prouver

C’est l’un des grands oubliés du All-Star Game, et Alperen Sengun a profité de la rencontre à Indianapolis pour signer son meilleur match de la saison. Au lendemain de l’annonce des remplaçants pour le match des étoiles, le Turc abordait cette rencontre après un mois de janvier compliqué, durant lequel il avait tourné à 17.7 points par match à 48% de réussite au tir, soit ses plus faibles totaux mensuels de la saison.

En l’absence de Kevin Durant, les Rockets avaient besoin de lui, et Alperen Sengun a répondu présent avec son plus gros total de points depuis le match d’ouverture de la saison à Oklahoma City. Auteur de 39 points, 16 rebonds et 5 passes face à Pascal Siakam, il a multiplié les passages sur la ligne des lancers-francs, réussissant 13 de ses 18 tentatives. L’intégralité de ses huit points inscrits dans le dernier quart-temps sont aux lancers, et on retiendra aussi ses 7 rebonds offensifs, mais aussi son embrouille avec Bennedict Mathurin, autres preuves de son agressivité.

« Ce n’est pas à propos du All-Star. Je dois juste me prouver des choses à moi-même… » se justifie-t-il à propos de sa performance. « Comme je l’ai dit, je n’ai pas eu un très bon mois le mois dernier, et là c’est un nouveau mois. Je dois être agressif, me rappeler qui je suis et comment je peux dominer chaque match. Être confiant, aller sur le terrain et tout donner. C’est ce que je suis, et c’est ce que je vais faire. Tous les soirs où je joue. »

N’est-il pas déçu de ne pas décrocher sa 2e étoile alors qu’il porte l’équipe sur ses épaules avec Kevin Durant ?

« Mon objectif, après l’an dernier, c’est d’y être chaque année. C’est une déception pour moi, mais ça arrive. Il y a énormément de talent dans la ligue et je suis encore jeune » rappelle l’intérieur turc. « J’y arriverai forcément un jour. Ça va juste me demander beaucoup de travail et de discipline. J’ai encore des objectifs, je dois y arriver… Des choses comme ça me poussent toujours vers l’avant, dans le bon sens. Je dois simplement travailler plus dur, être discipliné dans ce que je fais. Et j’espère avoir encore beaucoup d’années en NBA et participer à beaucoup de All-Star Games. »

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 40 34:06 50.0 30.0 68.4 3.1 6.2 9.2 6.4 3.3 1.4 3.3 1.0 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.