Alperen Sengun porte les Rockets dans l’Indiana

Sans Kevin Durant, touché à la cheville, Houston avait besoin d’un grand Alperen Sengun pour s’imposer à Indianapolis. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Turc a répondu présent : 39 points, 16 rebonds et 5 passes (en 35 minutes), à 13 sur 25 au shoot et 13 sur 18 aux lancers-francs !

Une performance XXL, sa meilleure de la saison bien sûr, pour mener les Rockets à une victoire étriquée (118-114) sur le parquet des Pacers. Quant à eux guidés par Pascal Siakam (27 points) et Bennedict Mathurin (25 points) en sortie de banc.

Cette rencontre, très équilibrée, aura donné lieu à une opposition de styles. D’un côté, une équipe de Houston globalement portée par un seul joueur, Alperen Sengun donc, et par son agressivité dans la peinture qui s’est matérialisée au rebond et sur la ligne des lancers-francs. De l’autre, une équipe d’Indiana plus armée collectivement et bien plus dépendante de sa réussite à 3-points, en contrôle en première mi-temps mais ensuite davantage en difficulté en deuxième.

Longtemps indécis, avec beaucoup de changements d’avantage et un écart généralement sous la barre des dix points, ce match se sera finalement décidé dans les dernières minutes. Un 12-2 a ainsi placé les Rockets à +8 à cinq minutes de la fin, sauf que les Pacers n’ont pas abdiqué si facilement et ils sont revenus à une possession presque dans la foulée. Avant de se faire punir sous les panneaux.

Le résumé de cette partie car, à l’image des rebonds offensifs d’Amen Thompson, Jae’Sean Tate, Alperen Sengun ou Jabari Smith Jr. dans les deux dernières minutes, les joueurs de Rick Carlisle se sont quasi constamment retrouvés à la ramasse physiquement, devant l’intensité et la hargne de leurs adversaires dans les airs ou près du cercle. Qui, avec un 31 sur 37 sur la ligne, n’ont jamais manqué l’occasion de faire fructifier leurs secondes chances ou leurs fautes provoquées.

À RETENIR

Alperen Sengun avait un message à faire passer. Oublié de la liste des remplaçants pour le All-Star Game 2026, Alperen Sengun a profité de son duel avec Pascal Siakam, retenu à l’Est et donc dans la Team World, pour informer les entraîneurs de leur erreur. Sans Kevin Durant, il est redevenu l’option offensive numéro 1 des Rockets et il n’a eu aucun mal à se jouer sans arrêt de ses défenseurs, beaucoup trop limités pour le contenir. Épaulé par Clint Capela et Amen Thompson, il a notamment symbolisé la forte domination intérieure des Texans, certes victorieux d’un troisième match d’affilée, mais dans la douleur face au 15e de l’Est.

Houston en impose toujours à l’intérieur. On l’a dit, mais les Rockets ont fait la loi dans la raquette, même sans Steven Adams, entre leurs 19 rebonds offensifs (qui ont engendré… 30 points en seconde chance !) et leurs 58 points dans la peinture. Il fallait bien cela pour compenser une défense trop souvent malmenée sur jeu rapide (23 points encaissés en contre-attaque et 26 points encaissés après des pertes de balle). Mention spéciale à Alperen Sengun bien sûr, mais également Amen Thompson et Clint Capela. Sans oublier l’étonnant Jae’Sean Tate, relancé grâce à la blessure de Kevin Durant et décisif sur la fin avec son énergie.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.