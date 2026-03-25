Coby White : « Je n’ai jamais fait partie d’une équipe aussi dangereuse »

Tandis que les Bulls sont tournés vers la Draft, Coby White s’éclate sous les couleurs des Hornets, chez lui, en Caroline du Nord. Son arrivée n’a pas brisé la dynamique puisque l’équipe a remporté 8 matches sur 11 avec lui, et cette nuit, il a été le plus en vue face aux Kings avec 27 points en 18 minutes à 6 sur 8 à 3-points !

« Quand j’y pense, je n’ai jamais fait partie d’une équipe aussi dangereuse. Ça peut être un match serré, puis on fait une série et soudain on mène de 20, puis de 30 points » souligne le 6e homme de Charlotte. « Ce qui m’impressionne aussi, c’est qu’on commence à mieux gérer ces avances et à les conserver. »

Comme les Hawks, les Hornets sont les trouble-fêtes de cette fin de saison, passés de « lottery team» à un postulant à une qualification directe en playoffs.

Le tout avec la manière, dans un style spectaculaire qui leur permet d’afficher la meilleure attaque de la NBA sur les 40 derniers matches, de posséder le meilleur différentiel, tout en se positionnant dans le Top 5 des meilleures défenses. Sur les quatre derniers matches, Charlotte affiche carrément un écart moyen de 29 points !

Charlotte attend les playoffs depuis dix ans !

« Je dois aussi tirer mon chapeau au public, qui répond présent à chaque match » ajoute COby White, alors que les Hornets enchaînent les rencontres à guichets fermés. « Ces dernières rencontres, ça a beaucoup contribué à ces grosses séquences. On commence bien les troisièmes quart-temps, et il y a beaucoup de talent dans le cinq de départ. C’est assez impressionnant parce que, naturellement, quand on mène largement, on peut se relâcher et commencer à jouer avec le score. Mais ce soir, pendant les 48 minutes, on a joué comme il fallait. On a fait ce qu’on devait faire des deux côtés du terrain, et on continue de construire de très bonnes habitudes. »

Le plus important, c’est désormais de ne pas gâcher ce superbe début d’année, et de ramener les Hornets en playoffs. Ce n’est plus arrivé depuis 2016 et forcément, c’est un coin de la tête de ce jeune effectif.

« On n’en parle pas beaucoup, mais ça se voit dans la façon dont on joue. On ressent cette envie dans leur intensité chaque soir » conclut-il à propos de cet état d’esprit. « Ça revient parfois dans les discussions, mais l’essentiel pour nous, c’est de continuer à progresser match après match. On voit que les joueurs le veulent, à travers leur engagement et les petits détails sur le terrain. Je dirais que c’est présent, mais ce n’est pas un sujet constant. On se concentre surtout sur chaque match, chaque possession, et sur notre progression. »

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 25:45 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31:15 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 27:28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.2 0.5 1.1 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23:23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.6 2.9 2.8 1.6 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 36:28 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 2024-25 CHI 74 33:06 45.3 37.0 90.2 0.3 3.4 3.7 4.5 2.1 0.9 2.4 0.2 20.4 2025-26 CHI 29 29:04 43.8 34.6 80.5 0.2 3.5 3.7 4.7 2.4 0.7 3.0 0.1 18.6 2025-26 CHA 12 19:45 45.9 40.3 85.1 0.3 2.9 3.3 3.6 1.9 0.3 1.8 0.3 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.