Les Hornets s’amusent avec les Kings : + 44 !

Les Hornets signent une 4e victoire de rang face à des Kings décimés. Un succès de 44 points où le collectif et l’adresse extérieure ont encore été à l’honneur, et les partenaires de LaMelo Ball se rapprochent un peu plus de la 6e place dans la conférence Est.

Dès le début du match, Charlotte impose un rythme effréné et un style résolument tourné vers le tir extérieur, en totale opposition avec des Kings davantage axés sur le jeu intérieur avec Maxime Raynaud malgré la présence de… quatre arrières. Le premier quart-temps donne le ton : les Hornets font circuler le ballon avec fluidité et trouvent rapidement des tirs ouverts, notamment grâce à un LaMelo Ball très inspiré à la création.

L’une des actions marquantes intervient sur un pick-and-roll, conclu par un dunk spectaculaire de Brandon Miller, symbole de la domination de Charlotte. Dans le même temps, Moussa Diabate impose son activité dans la raquette, profitant d’un effectif très réduit côté Sacramento. Après douze minutes, les Hornets mènent 34-25.

Très peu de résistance

Dans le deuxième quart-temps, Charlotte accentue son emprise sur le match. L’adresse à 3-points devient dévastatrice et les Hornets multiplient les tirs primés pour creuser rapidement l’écart. Portés par Ball et Coby White, ils atteignent les 72 points et Sacramento, dépassé, offre peu de résistance défensive.

Au retour des vestiaires, la domination se poursuit. Charlotte continue d’accélérer le jeu et d’exploiter les espaces extérieurs, tandis que les Kings, limités à seulement huit joueurs, peinent à suivre le rythme. L’écart ne cesse de gonfler, atteignant plus de 40 points en début de quatrième quart-temps.

Dans la dernière période, les Hornets gèrent tranquillement leur avance tout en continuant à faire tourner le ballon et à sanctionner à 3-points. Les joueurs de Charles Lee terminent la rencontre avec 26 tirs primés réussis, un record égalé de franchise, après avoir même flirté avec un nouveau record dans les dernières minutes. Score final : 134 – 90.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Record égalé. Avec 26 paniers primés pour 55 tentatives, les Hornets égalent un record de franchise établi en mars 2025 face aux Spurs. En fin de match, le rookie Ryan Kalbrenner a eu le tir du record absolu mais il a envoyé une vilaine brique…

– Infirmerie pleine. Quelques heures avant la rencontre, on a appris que Killian Hayes était forfait à cause d’un problème au pied, et le Français a rejoint une infirmerie pleine à craquer avec 10 joueurs aux soins ! Résultat, ils n’étaient que 8 en tenue pour affronter Charlotte.

– Knueppel se rapproche du record. Déjà recordman NBA pour un rookie, Kon Knueppel a ajouté quatre tirs à 3-points pour les Hornets pour grimper à la deuxième place de l’histoire de la franchise pour le nombre de tirs à 3-points réussis sur une saison avec 247. Il lui en manque 14 pour dépasser Kemba Walker, revenu aux Hornets comme assistant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.