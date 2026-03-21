Les Hawks jouent déjà des séries en sept matchs

Pas de 12e victoire de suite pour les Hawks, sèchement battus à Houston. Rien d’alarmant puisque les partenaires de Zaccharie Risacher restent 7e à l’Est, à égalité avec le Heat et les Sixers : 38 victoires pour 32 défaites. Il reste 12 rencontres pour accrocher la 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs, et Quin Snyder explique que ses joueurs ont pris la fin de saison comme des séries en sept matches.

« On est dans une phase de la saison où chaque match doit être abordé comme un match de playoffs. Si on fait ça, on aura peut-être l’occasion de jouer une série au meilleur des sept matchs » explique-t-il à propos de cette 6e place. « Mais pour l’instant, il nous reste deux « séries » de sept matchs à jouer d’ici la fin de saison. »

Deux séries de sept matches, ce sont les douze matches de saison régulière et éventuellement les deux rencontres de « play-in ». Pour se mettre en mode playoffs, cette rencontre face aux Rockets était finalement idéale puisque les joueurs de Quin Snyder ont été dominés dans l’intensité et l’agressivité.

Déstabiliser la défense

« Quand vous jouez une équipe comme celle-ci, pas seulement une bonne équipe, mais une équipe concentrée, agressive et dans l’urgence, ce sont des opportunités pour s’améliorer. On n’aura pas le temps de regarder la vidéo ce soir, mais comprendre et analyser, c’est important. C’est une occasion d’élever notre niveau, et on doit y parvenir de façon plus constante. »

Sans la vidéo, puisque ses Hawks sont en back-to-back, le technicien d’Atlanta a ainsi noté que ses joueurs avaient mal géré la défense très mobile des Rockets.

« Quand vous jouez contre une équipe aussi physique, qui switche beaucoup, vous devez faire circuler le ballon avant d’attaquer pour les déstabiliser » rappelle-t-il. « Il faut peut-être un dribble de moins. Et la passe n’est pas forcément pour tirer, mais pour forcer une rotation, ce qui permet ensuite une pénétration ou une passe supplémentaire. Vous ne marquez pas forcément, mais l’alternative, c’est un tir difficile ou une perte de balle. Globalement, on le fait bien habituellement, mais leur intensité et leur pression nous ont fait jouer trop vite. »