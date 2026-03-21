Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Hawks jouent déjà des séries en sept matchs

Publié le 21/03/2026 à 11:44 Twitter Facebook

NBA – De la 5e à la 9e place, les équipes de l’Est se tiennent en une victoire. Pour Atlanta, chaque victoire supplémentaire est l’occasion de se rapprocher d’une qualification directe en playoffs.

hawks zaccharie risacherPas de 12e victoire de suite pour les Hawks, sèchement battus à Houston. Rien d’alarmant puisque les partenaires de Zaccharie Risacher restent 7e à l’Est, à égalité avec le Heat et les Sixers : 38 victoires pour 32 défaites. Il reste 12 rencontres pour accrocher la 6e place, synonyme de qualification directe pour les playoffs, et Quin Snyder explique que ses joueurs ont pris la fin de saison comme des séries en sept matches.

« On est dans une phase de la saison où chaque match doit être abordé comme un match de playoffs. Si on fait ça, on aura peut-être l’occasion de jouer une série au meilleur des sept matchs » explique-t-il à propos de cette 6e place. « Mais pour l’instant, il nous reste deux « séries » de sept matchs à jouer d’ici la fin de saison. »

Deux séries de sept matches, ce sont les douze matches de saison régulière et éventuellement les deux rencontres de « play-in ». Pour se mettre en mode playoffs, cette rencontre face aux Rockets était finalement idéale puisque les joueurs de Quin Snyder ont été dominés dans l’intensité et l’agressivité.

Déstabiliser la défense

« Quand vous jouez une équipe comme celle-ci, pas seulement une bonne équipe, mais une équipe concentrée, agressive et dans l’urgence, ce sont des opportunités pour s’améliorer. On n’aura pas le temps de regarder la vidéo ce soir, mais comprendre et analyser, c’est important. C’est une occasion d’élever notre niveau, et on doit y parvenir de façon plus constante. »

Sans la vidéo, puisque ses Hawks sont en back-to-back, le technicien d’Atlanta a ainsi noté que ses joueurs avaient mal géré la défense très mobile des Rockets.

« Quand vous jouez contre une équipe aussi physique, qui switche beaucoup, vous devez faire circuler le ballon avant d’attaquer pour les déstabiliser » rappelle-t-il. « Il faut peut-être un dribble de moins. Et la passe n’est pas forcément pour tirer, mais pour forcer une rotation, ce qui permet ensuite une pénétration ou une passe supplémentaire. Vous ne marquez pas forcément, mais l’alternative, c’est un tir difficile ou une perte de balle. Globalement, on le fait bien habituellement, mais leur intensité et leur pression nous ont fait jouer trop vite. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 62 35:16 49.3 35.0 78.0 1.5 9.0 10.5 8.1 3.4 1.3 0.5 2.1 22.9
Nickeil Alexander-walker 66 33:15 44.6 39.0 89.7 0.6 2.8 3.5 3.7 2.1 1.3 0.5 2.2 20.3
Trae Young 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.6 1.0 0.1 2.0 19.3
Cj Mccollum 29 28:31 44.5 33.9 76.4 0.9 2.3 3.2 3.8 1.9 0.9 0.6 1.6 18.4
Kristaps Porziņģis 17 24:18 45.7 36.0 84.0 1.2 3.9 5.1 2.7 0.9 0.5 1.3 3.2 17.1
Onyeka Okongwu 63 31:22 48.4 38.1 76.3 1.8 6.0 7.8 3.2 1.8 1.1 1.1 3.4 15.8
Jonathan Kuminga 6 22:40 56.6 58.3 71.0 2.2 5.3 7.5 2.7 2.2 1.0 0.2 1.5 14.8
Dyson Daniels 65 33:18 51.3 12.9 61.0 2.3 4.4 6.7 6.0 1.8 1.9 0.4 2.2 11.6
Zaccharie Risacher 55 23:39 44.3 35.8 60.3 1.0 2.9 3.9 1.3 0.9 0.9 0.5 2.1 9.9
Corey Kispert 29 19:25 45.4 34.1 87.8 0.6 1.9 2.5 1.6 0.8 0.2 0.1 1.0 9.8
Vít Krejčí 46 22:21 46.4 42.3 75.0 0.4 1.7 2.1 1.5 0.7 0.8 0.3 2.3 9.0
Jock Landale 17 18:14 52.2 42.2 53.3 1.9 1.9 3.8 1.6 0.5 0.3 0.5 1.9 9.0
Luke Kennard 46 20:31 53.8 49.7 91.4 0.4 1.7 2.2 2.1 0.7 0.7 0.1 1.2 7.9
Asa Newell 40 11:08 53.7 39.1 56.0 0.9 1.1 2.0 0.5 0.5 0.4 0.3 1.6 5.0
Mouhamed Gueye 65 15:18 45.2 28.3 63.9 1.2 2.4 3.6 0.9 0.5 0.8 0.5 1.7 4.5
Gabe Vincent 12 12:35 35.6 28.9 100.0 0.4 0.4 0.8 1.7 0.3 0.4 0.1 1.1 3.7
Keaton Wallace 47 10:10 41.2 39.1 64.3 0.1 1.0 1.1 1.8 0.5 0.4 0.1 0.9 3.5
Christian Koloko 10 11:18 48.1 25.0 100.0 0.9 1.7 2.6 0.4 0.6 0.3 0.8 2.1 3.3
Jacob Toppin 5 3:24 66.7 0 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
Caleb Houstan 14 4:13 43.8 46.2 100.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.6 1.6
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8
Rayj Dennis 2 4:00 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
Buddy Hield 2 3:30 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Atlanta Hawks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes