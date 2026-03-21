Les Rockets mettent fin à la belle série des Hawks

Avec un Jabari Smith Jr. agressif et qui ne manque rien plus un Kevin Durant solide pour le soutenir, les Rockets partent fort. Bien aidés par les ballons perdus des Hawks (35-27). La bonne rentrée de Zaccharie Risacher ne change pas la donne pour Atlanta. Durant enchaîne deux paniers primés et un dunk pour donner 15 points d’avance aux Texans. Avec un Jalen Johnson tranchant, les troupes de Quin Snyder répondent avec un 10-0. Néanmoins, et le score le confirme, la première période est dominée par Houston (62-54).

La seconde le sera encore plus. L’attaque des Hawks est en panne en troisième quart-temps. Rien ne tombe dedans à 3-pts alors que c’est tout le contraire pour les Rockets. Tari Eason, Jabari Smith Jr., Reed Sheppard, tous se font plaisir et allument de loin. L’écart gonfle à 25 points à l’entame du dernier acte (101-76).

Encore une fois, les paniers de Zaccharie Risacher ne permettent pas d’insuffler un regain d’énergie à Atlanta, qui cède fort logiquement et s’incline 117-95. La belle série de onze victoires de suite prend ainsi fin, de manière sèche mais naturelle tant les Rockets étaient meilleurs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réaction de Houston. Après deux défaites de suite face aux Lakers, avec un Kevin Durant grandement gêné, les Texans ont pu retrouver des sensations et de l’adresse. L’ailier a été plus libre de ses mouvements et on voit la différence (25 points à 9/15 au shoot) quand Jabari Smith Jr. a donné le ton (23 unités). Le 14/30 à 3-pts a aussi fait du bien, ainsi que la domination au rebond. Face à un adversaire qui avait le vent dans le dos, les troupes d’Ime Udoka ont fait un très bon match.

– La bonne sortie de Zaccharie Risacher. Comme c’est dans une lourde défaite, c’est moins intéressant, mais le Français a brillé. Dès le début, il s’est distingué par son attitude : il n’a pas hésité de le soirée. Il a pris les shoots sans réfléchir, en rythme et avec réussite. Il termine avec 16 points à 6/8 au shoot (3/3 à 3-pts) et 6 rebonds en seulement 19 minutes. Sûrement une de ses meilleures sorties de la deuxième partie de saison.

– La série des Hawks est terminée. Profitant d’un calendrier assez abordable pour enfiler les victoires – onze de suite -, les joueurs d’Atlanta sont tombés sur un os. C’était sans doute le match le plus difficile sur le papier des derniers jours et le terrain l’a confirmé.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.