Kevin Durant et Michael Jordan, l’élève et le modèle

Il ne manque que 51 points à Kevin Durant pour devenir le cinquième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, devant Michael Jordan. Sauf coup de chaud ce vendredi contre Atlanta, cela se fera sans doute samedi soir face à Miami. Ce n’est qu’une affaire de quelques jours en tout cas, tant l’ailier des Rockets est régulier.

L’important est ailleurs, dans l’exploit que reste le fait de dépasser au classement des points celui qui est globalement considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du basket.

« La seule raison pour que je sois aussi proche de MJ, c’est parce qu’il a pris deux fois sa retraite », concède-t-il. « Il a joué après 40 ans aussi. Il a raté quatre ou cinq saisons. Il faut lui donner 300 matches de plus à 30 points de moyenne. Je n’exagère pas : c’est sa moyenne, 30 points. Je ne veux pas oublier ça quand je vais le doubler. C’est cool d’être dans la même catégorie que lui, mais il est bien plus qu’un joueur à 32 000 points pour moi. »

Qu’est-il alors pour Kevin Durant ? « Il est le standard. Le modèle de toute chose. Il a toujours été mon inspiration », répond le MVP 2014 pour The Athletic. Notamment dans un domaine : le shoot à mi-distance, une des armes favorites de Michael Jordan, également très présente chez « KD ».

Faire peur en étant imprévisible

« Ce n’est pas un hasard si je voulais marquer ces tirs-là. Il fut toujours impossible à arrêter mais quand il est devenu ce maître à mi-distance, on ne savait plus comment il allait attaquer. On ne savait jamais ce qu’il allait faire. Il effrayait les défenseurs soir après soir et je voulais inspirer la même peur à celui qui défendrait sur moi. »

Avec sa taille, son dribble et ses feintes, Kevin Durant est quasiment intouchable quand il décide de shooter à mi-distance. Comme un DeMar DeRozan ou un Kawhi Leonard, il maintient en vie cet art, qui est aussi très utile pour dominer les défenseurs.

« On ne sait jamais quand le shoot à mi-distance va finir par arriver », juge Kevin Durant. « Même si je suis un shooteur à mi-distance, j’ai la sensation que les défenseurs ne savent pas quand je vais décoller. C’est le caractère imprévisible de ce tir qui m’a séduit et j’ai voulu en faire un élément central de mon jeu. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 65 36:30 51.6 40.2 88.5 0.6 5.0 5.5 4.4 1.9 0.8 3.2 0.9 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.