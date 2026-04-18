Matchs
NBA
Matchs
NBA

Le Magic écrase les Hornets pour défier les Pistons en playoffs

Publié le 18/04/2026 à 6:35 Twitter Facebook

NBA – Soirée à oublier pour les Hornets qui s’inclinent de 31 points à Orlando… et partent donc en vacances.

paolo banchero hornets magicAprès des premières manches passionnantes et serrées, on n’en attendait pas moins de cette opposition de styles entre le Magic et les Hornets. Finalement, on a assisté à la plus large victoire (ou défaite) de l’histoire du play-in puisque Orlando s’est soudainement réveillé pour s’imposer 121-90 face à Charlotte. LaMelo Ball et les siens ne verront pas les playoffs cette année.

Dès le début de la rencontre, et dans une ambiance électrique, le Magic impose un rythme très physique. Charlotte peine immédiatement à répondre, notamment face à la taille et à l’intensité défensive d’Orlando. Les Hornets commencent très mal, avec seulement 25 % de réussite au tir dans le premier quart-temps, ce qui permet au Magic de prendre rapidement le large (38-16).

LaMelo Ball se déchaîne. Pour rien…

Au fil de la première mi-temps, l’écart ne cesse de grandir. Orlando domine dans tous les secteurs du jeu : agressivité, rebonds et présence dans la raquette. L’avance grimpe jusqu’à 35 points, et le Magic rentre aux vestiaires avec un avantage écrasant (68-37), soit le plus gros écart jamais vu à la mi-temps dans l’histoire du play-in.

Malgré cette situation quasi désespérée, Charlotte tente de réagir au retour des vestiaires. LaMelo Ball prend les choses en main et inscrit 21 de ses 23 points dans le troisième quart-temps. Mais l’écart est déjà trop important : les Hornets ne parviennent jamais à revenir sous la barre des 20 points. Et quand Ball ramène Charlotte à -23 (94-71), Desmond Bane puis Franz Wagner le calment illico pour redonner 31 points d’avance (102-71).

Les Hornets prennent un coup au moral et le dernier quart-temps n’est qu’une formalité pour le Magic qui pilonnent les Hornets sous les panneaux.

À l’arrivée, l’écart est très lourd (+31), et le Magic valide une troisième qualification consécutive en playoffs et affrontera les Pistons au premier tour, avec un premier match prévu dès dimanche à Detroit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Magic retrouvé. Les jeunes Hornets ne s’attendaient pas à une telle ambiance, mais aussi à une telle agressivité. On a retrouvé le Magic de la saison passée, avec une défense très haute et très collante, et Charlotte n’a jamais réussi à développer son jeu habituel.

Kon Knueppel effacé. Dure fin de saison pour le shooteur des Hornets, déjà effacé face au Heat. Le Magic ne l’a jamais lâché d’une semelle, et il n’a pas trouvé d’espace pour s’exprimer.

Paolo Banchero revigoré. Le Magic a imposé ses kilos et ses centimètres dès le début de match, et les Hornets ont explosé à l’impact. Paolo Banchero a retrouvé son jeu, épaule en avant pour mettre Charlotte à la faute et marquer des paniers faciles. Une démonstration de puissance.

Orlando Magic / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Paolo Banchero 33 9/17 2/6 5/8 0 5 5 6 2 2 2 1 17 25 26
Franz Wagner 25 5/10 0/1 8/10 0 7 7 6 2 1 2 0 29 18 23
Wendell Carter Jr. 26 6/7 2/2 2/4 3 3 6 1 2 0 2 1 16 16 19
Desmond Bane 34 4/14 0/3 5/5 0 7 7 0 2 3 1 0 30 13 12
Jalen Suggs 22 5/8 2/5 0/0 0 5 5 6 6 0 3 1 25 12 18
Jamal Cain 12 3/3 0/0 3/4 1 0 1 0 2 0 1 0 4 9 8
Goga Bitadze 16 2/2 0/0 3/3 3 1 4 2 3 0 1 4 16 7 16
Anthony Black 27 2/10 0/4 3/3 3 2 5 3 5 0 0 1 9 7 8
Tristan Da Silva 19 2/4 1/2 0/0 1 2 3 1 5 0 1 0 8 5 6
Noah Penda 6 2/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4 4
Jett Howard 6 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -1 3 1
Jase Richardson 6 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 1 0 0 0 -1 2 5
Moritz Wagner 6 0/2 0/1 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -1 0 1
Jevon Carter 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Total 42/84 8/27 29/37 11 38 49 27 31 6 14 8 121
Charlotte Hornets / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
LaMelo Ball 25 7/17 3/8 6/6 1 1 2 5 4 0 3 0 -9 23 17
Miles Bridges 28 5/12 1/6 4/4 0 2 2 1 3 0 3 0 -29 15 8
Brandon Miller 28 5/10 4/7 0/0 0 3 3 1 4 2 5 0 -24 14 10
Kon Knueppel 29 3/10 1/6 4/5 1 2 3 1 3 1 0 0 -26 11 8
Moussa Diabate 18 1/4 0/0 0/0 1 7 8 2 3 0 1 3 -20 2 11
Sion James 18 2/5 2/5 0/0 0 2 2 2 3 0 1 0 -17 6 6
Tidjane Salaun 9 1/4 1/2 1/2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 4 4
Coby White 17 1/5 0/1 2/2 0 0 0 0 4 0 1 0 -11 4 -1
Tre Mann 7 0/3 0/3 2/2 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 2 0
Liam McNeeley 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3
Xavier Tillman 7 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -1 2 4
Pat Connaughton 6 1/2 0/1 0/0 0 3 3 1 0 0 0 0 1 2 5
Ryan Kalkbrenner 17 0/3 0/0 2/2 1 2 3 1 3 2 1 1 -6 2 5
Grant Williams 15 0/4 0/4 1/2 1 1 2 0 3 1 1 0 -10 1 -2
Josh Green 10 0/2 0/2 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 -5 0 0
Total 28/83 12/45 22/25 7 27 34 17 33 7 16 4 90

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ORL121
CHA90
PHO111
GSW96

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Charlotte Hornets en 1 clic

Orlando Magic en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes