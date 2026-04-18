Le Magic écrase les Hornets pour défier les Pistons en playoffs

Après des premières manches passionnantes et serrées, on n’en attendait pas moins de cette opposition de styles entre le Magic et les Hornets. Finalement, on a assisté à la plus large victoire (ou défaite) de l’histoire du play-in puisque Orlando s’est soudainement réveillé pour s’imposer 121-90 face à Charlotte. LaMelo Ball et les siens ne verront pas les playoffs cette année.

Dès le début de la rencontre, et dans une ambiance électrique, le Magic impose un rythme très physique. Charlotte peine immédiatement à répondre, notamment face à la taille et à l’intensité défensive d’Orlando. Les Hornets commencent très mal, avec seulement 25 % de réussite au tir dans le premier quart-temps, ce qui permet au Magic de prendre rapidement le large (38-16).

LaMelo Ball se déchaîne. Pour rien…

Au fil de la première mi-temps, l’écart ne cesse de grandir. Orlando domine dans tous les secteurs du jeu : agressivité, rebonds et présence dans la raquette. L’avance grimpe jusqu’à 35 points, et le Magic rentre aux vestiaires avec un avantage écrasant (68-37), soit le plus gros écart jamais vu à la mi-temps dans l’histoire du play-in.

Malgré cette situation quasi désespérée, Charlotte tente de réagir au retour des vestiaires. LaMelo Ball prend les choses en main et inscrit 21 de ses 23 points dans le troisième quart-temps. Mais l’écart est déjà trop important : les Hornets ne parviennent jamais à revenir sous la barre des 20 points. Et quand Ball ramène Charlotte à -23 (94-71), Desmond Bane puis Franz Wagner le calment illico pour redonner 31 points d’avance (102-71).

Les Hornets prennent un coup au moral et le dernier quart-temps n’est qu’une formalité pour le Magic qui pilonnent les Hornets sous les panneaux.

À l’arrivée, l’écart est très lourd (+31), et le Magic valide une troisième qualification consécutive en playoffs et affrontera les Pistons au premier tour, avec un premier match prévu dès dimanche à Detroit.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Magic retrouvé. Les jeunes Hornets ne s’attendaient pas à une telle ambiance, mais aussi à une telle agressivité. On a retrouvé le Magic de la saison passée, avec une défense très haute et très collante, et Charlotte n’a jamais réussi à développer son jeu habituel.

– Kon Knueppel effacé. Dure fin de saison pour le shooteur des Hornets, déjà effacé face au Heat. Le Magic ne l’a jamais lâché d’une semelle, et il n’a pas trouvé d’espace pour s’exprimer.

– Paolo Banchero revigoré. Le Magic a imposé ses kilos et ses centimètres dès le début de match, et les Hornets ont explosé à l’impact. Paolo Banchero a retrouvé son jeu, épaule en avant pour mettre Charlotte à la faute et marquer des paniers faciles. Une démonstration de puissance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.