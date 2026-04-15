Coby White, l’autre héros de la victoire des Hornets

L’un des plus beaux coups de la « trade deadline » avait été réalisé par les Hornets lorsqu’ils avaient récupéré Coby White sans céder le moindre premier tour de Draft. Titulaire à Chicago, l’enfant de Caroline du nord est désormais 6e homme à Charlotte, et mardi soir, il a confirmé qu’il était le joker idéal.

Après une entame poussive, Coby White a pris feu en troisième quart-temps avec 14 points, dont 11 de suite. De quoi aider les Hornets à passer d’un retard de cinq points à une avance de six à l’entrée du quatrième quart-temps.

« Il est énorme depuis qu’il est arrivé, et il a encore démontré qui il est dans un grand moment » réagit d’ailleurs Charles Lee, le coach des Hornets. « Même sans une grande première mi-temps de sa part, il est resté dans son match, il a trouvé des solutions et a fait des actions décisives dans le money time. Il a déjà vécu ce genre de situations. Il a confiance en lui, et nous aussi. »

Après son très gros coup de chaud du troisième quart-temps, Coby White va arracher la prolongation sur un 3-points en déséquilibre dans le corner.

Un catch-and-shoot de pur beauté, sur une jambe, à quelques centimètres de la ligne de touche et du banc du Heat.

« Coby a été immense pour nous. Il a fait des actions décisives, et c’est un grand joueur. Il a fait tout ce dont on avait besoin » commente LaMelo Ball, tandis que Miles Bridges explique pourquoi lui et Coby White ont plongé dans les bras l’un de l’autre en toute fin de match. « J’avais déjà perdu deux play-in et Coby en avait joué quatre. Je crois qu’il avait perdu à chaque fois contre Miami. Donc gagner comme ça, c’est spécial. »