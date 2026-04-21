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Le GM des Hornets se méfie des raccourcis

Publié le 21/04/2026 à 18:32 Twitter Facebook

Malgré les progrès de Charlotte et deux choix au premier tour de la Draft 2026, Jeff Peterson veut rester « stratégique » et conserver la « flexibilité » reconstruite patiemment.

Jeff Peterson, le GM des HornetsÉliminés par le Magic en play-in, les Hornets ont pourtant bouclé leur saison avec enthousiasme. De quoi viser plus haut dès l’an prochain ? Oui, mais pas à n’importe quel prix, prévient Jeff Peterson.

« On ne peut pas sauter des étapes », tranche le GM de Charlotte. « Je l’ai vu trop de fois, et ça ne se passe pas comme on l’imagine quand on essaie d’aller trop vite », poursuit-il, refusant l’idée de brûler les paliers pour arracher coûte que coûte une place en playoffs dès la saison prochaine.

Le dirigeant préfère retenir « les énormes progrès réalisés cette saison en interne ». Et il assure que cette dynamique va se poursuivre : « Je suis enthousiaste parce que je sais que ça va continuer ». La ligne de conduite reste donc claire pour la franchise de Caroline du Nord : « Nous continuerons d’être stratégiques », annonce-t-il, tout en rappelant que Charlotte sera prêt « quand l’opportunité se présentera », grâce à « notre flexibilité ».

Des joueurs qui collent à l’identité de l’équipe

Cette marge de manœuvre, les Hornets pourront notamment l’utiliser lors de la Draft 2026, où ils possèdent deux choix au premier tour (99.7% de chances de choisir en 14e puis 18e position). Après avoir récupéré l’an dernier quatre joueurs capables d’entrer dans sa rotation, Charlotte dispose d’une nouvelle occasion d’étoffer son effectif.

Et Jeff Peterson s’en réjouit déjà. « Je suis très enthousiaste à propos de cette Draft », explique-t-il ainsi. « Si ce n’est la plus dense, c’est l’une des plus denses que j’aie connues », ajoute ainsi le GM…

Reste maintenant à décider comment exploiter ce capital. « Cela va nous permettre d’être flexibles », assure-t-il. « Que ce soit en récupérant deux joueurs, ou en regroupant ces choix, nous aurons différentes options à explorer ».

Une chose semble déjà acquise pour Jeff Peterson : quel que soit le scénario retenu, le ou les renforts devront coller à l’identité maison, développée lors d’une deuxième partie de saison qui a fait vibrer la ruche comme jamais.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 65 30:17 43.5 38.3 89.2 1.1 3.8 4.9 3.3 2.5 1.0 0.7 2.8 20.2
Lamelo Ball 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.8 1.2 0.2 2.7 20.1
Kon Knueppel 81 31:30 47.5 42.5 86.3 1.2 4.1 5.3 3.4 2.0 0.7 0.2 2.1 18.5
Miles Bridges 77 31:00 46.0 33.3 82.2 1.0 4.9 5.8 3.2 1.4 0.6 0.4 1.7 17.1
Coby White 21 19:20 46.1 39.1 83.9 0.5 2.5 3.0 3.0 1.9 0.2 0.1 1.9 15.6
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 73 26:01 63.1 50.0 65.9 3.7 5.0 8.7 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 7.9
Ryan Kalkbrenner 69 21:26 75.3 0.0 71.6 2.4 3.0 5.5 0.8 0.9 0.5 1.5 1.6 7.6
Grant Williams 36 19:45 42.6 38.8 81.5 1.3 2.7 3.9 1.6 0.9 0.5 0.5 1.6 7.0
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tidjane Salaün 37 15:32 50.3 43.4 65.0 0.7 3.3 4.0 0.7 0.7 0.4 0.2 1.5 6.0
Tre Mann 53 12:37 36.0 32.3 85.2 0.4 1.4 1.7 1.6 1.0 0.5 0.1 1.3 5.5
Sion James 82 22:29 37.1 35.2 83.7 0.6 2.9 3.5 2.0 0.8 0.6 0.2 1.8 5.4
Liam Mcneeley 31 11:52 40.0 40.0 82.1 0.4 1.9 2.4 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.3
Josh Green 58 15:39 45.9 42.0 89.3 0.8 1.0 1.8 0.8 0.6 0.6 0.1 1.1 4.3
Antonio Reeves 10 6:48 50.0 53.8 0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 2.7
Pat Connaughton 42 7:04 44.7 40.4 65.0 0.4 1.1 1.5 0.4 0.3 0.3 0.0 0.2 2.6
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 16 4:30 40.0 0.0 25.0 0.6 0.6 1.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.8

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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