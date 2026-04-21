Le GM des Hornets se méfie des raccourcis

Éliminés par le Magic en play-in, les Hornets ont pourtant bouclé leur saison avec enthousiasme. De quoi viser plus haut dès l’an prochain ? Oui, mais pas à n’importe quel prix, prévient Jeff Peterson.

« On ne peut pas sauter des étapes », tranche le GM de Charlotte. « Je l’ai vu trop de fois, et ça ne se passe pas comme on l’imagine quand on essaie d’aller trop vite », poursuit-il, refusant l’idée de brûler les paliers pour arracher coûte que coûte une place en playoffs dès la saison prochaine.

Le dirigeant préfère retenir « les énormes progrès réalisés cette saison en interne ». Et il assure que cette dynamique va se poursuivre : « Je suis enthousiaste parce que je sais que ça va continuer ». La ligne de conduite reste donc claire pour la franchise de Caroline du Nord : « Nous continuerons d’être stratégiques », annonce-t-il, tout en rappelant que Charlotte sera prêt « quand l’opportunité se présentera », grâce à « notre flexibilité ».

Des joueurs qui collent à l’identité de l’équipe

Cette marge de manœuvre, les Hornets pourront notamment l’utiliser lors de la Draft 2026, où ils possèdent deux choix au premier tour (99.7% de chances de choisir en 14e puis 18e position). Après avoir récupéré l’an dernier quatre joueurs capables d’entrer dans sa rotation, Charlotte dispose d’une nouvelle occasion d’étoffer son effectif.

Et Jeff Peterson s’en réjouit déjà. « Je suis très enthousiaste à propos de cette Draft », explique-t-il ainsi. « Si ce n’est la plus dense, c’est l’une des plus denses que j’aie connues », ajoute ainsi le GM…

Reste maintenant à décider comment exploiter ce capital. « Cela va nous permettre d’être flexibles », assure-t-il. « Que ce soit en récupérant deux joueurs, ou en regroupant ces choix, nous aurons différentes options à explorer ».

Une chose semble déjà acquise pour Jeff Peterson : quel que soit le scénario retenu, le ou les renforts devront coller à l’identité maison, développée lors d’une deuxième partie de saison qui a fait vibrer la ruche comme jamais.