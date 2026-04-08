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Les Celtics, une véritable inspiration pour les Hornets

Publié le 8/04/2026 à 11:40 Twitter Facebook

NBA – Ancien assistant aux Celtics, Charles Lee reconnaît qu’il y a des similitudes dans le jeu des Hornets.

charles leeÀ moins d’un miracle, les Hornets ne termineront pas dans le Top 6 de la conférence Est, et ils en passeront pas la case « play-in ». C’est déjà un petit exploit quand on se souvient de leur premier tiers de la saison. Neuvième ce mercredi matin, Charlotte a changé de statut dans la ligue, et c’est déjà une grande victoire pour Charles Lee.

« Je pense qu’on a gagné davantage de respect, mais l’impact physique a toujours été là », assure le coach des Hornets. « Nos joueurs apprennent simplement à mieux y répondre. Notre style offensif a un peu évolué, mais globalement, par rapport à l’an dernier, la disponibilité des joueurs et la stabilité des rotations ont fait la différence. Défensivement, on a franchi un cap dans notre cohésion. Et cela vient en grande partie de notre communication, qui s’améliore, et de la compréhension de l’importance du travail défensif. »

Cette nuit, ces Hornets ont tenu trois quart-temps face aux Celtics avant de craquer, mais il y a la satisfaction d’être désormais une formation séduisante, au point d’avoir quelques rencontres télévisées sur le réseau national.

« C’est très motivant et je suis fier du groupe », poursuit-il. « Ce qu’ils ont fait, c’est littéralement être obsédés par l’idée de progresser chaque jour, sans jamais prendre une journée à la légère. Et on voit qu’il y a une vraie faim, une excitation qui alimente notre équipe et nous permet d’aller rivaliser au plus haut niveau. »

Ancien assistant des Celtics, Charles Lee est particulièrement fier de voir que ses joueurs sont capables de rivaliser avec une écurie comme Boston, et notamment sur le plan du jeu et de la création d’une identité.

« Il y a clairement des similitudes » reconnaît-il. « J’ai puisé un peu partout dans mes expériences précédentes. L’une des choses qu’ils font très bien ici, c’est le jeu collectif et la circulation du ballon. C’était déjà présent dans les équipes que j’ai connues à Milwaukee et Atlanta. Mais leur manière de l’enseigner, leur travail quotidien — notamment les exercices collectifs plutôt que toujours individuels — a eu un impact important. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Brandon Miller 62 30:15 43.4 38.7 89.2 1.1 4.0 5.0 3.4 2.6 1.0 0.7 2.8 20.2
Lamelo Ball 69 27:49 40.6 36.8 89.2 0.9 3.9 4.8 7.2 2.7 1.2 0.2 2.7 19.8
Kon Knueppel 78 31:28 48.1 43.0 86.2 1.2 4.2 5.3 3.4 2.0 0.7 0.2 2.1 18.7
Miles Bridges 74 31:11 46.0 33.6 83.1 1.0 4.8 5.8 3.2 1.4 0.6 0.4 1.7 17.4
Coby White 19 19:41 45.5 37.6 85.7 0.5 2.6 3.1 3.2 1.9 0.3 0.2 1.9 15.7
Collin Sexton 42 22:20 48.8 39.3 87.7 0.4 1.5 1.9 3.7 2.1 0.9 0.2 1.8 14.2
Moussa Diabaté 70 25:56 63.2 50.0 66.3 3.8 5.0 8.8 1.9 1.0 0.8 1.0 2.4 8.0
Ryan Kalkbrenner 66 21:32 74.6 0.0 70.8 2.4 3.1 5.5 0.8 0.9 0.5 1.5 1.6 7.6
Grant Williams 33 19:29 42.8 38.8 81.5 1.2 2.7 3.9 1.6 0.9 0.4 0.4 1.6 7.1
Tidjane Salaün 36 15:52 50.6 43.4 65.0 0.7 3.4 4.1 0.8 0.7 0.4 0.2 1.5 6.2
Pj Hall 12 15:35 50.0 100.0 80.8 2.5 3.0 5.5 0.7 1.3 0.3 0.7 1.6 6.1
Kj Simpson 14 15:56 34.8 30.8 62.5 0.4 1.7 2.1 2.5 1.7 1.1 0.0 1.0 6.0
Tre Mann 51 12:58 36.2 32.7 85.2 0.4 1.4 1.8 1.7 1.0 0.5 0.1 1.4 5.7
Sion James 79 22:36 37.7 36.2 84.5 0.6 2.9 3.5 2.0 0.8 0.6 0.3 1.8 5.4
Liam Mcneeley 30 12:06 40.4 40.0 82.1 0.4 2.0 2.4 0.8 0.4 0.2 0.1 1.2 4.4
Josh Green 55 16:00 45.8 41.8 89.3 0.8 1.0 1.8 0.9 0.6 0.6 0.1 1.2 4.4
Pat Connaughton 40 7:17 45.8 41.2 65.0 0.4 1.1 1.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.2 2.8
Antonio Reeves 10 6:48 50.0 53.8 0 0.2 0.6 0.8 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 2.7
Mason Plumlee 14 8:56 75.0 0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.6 0.4 0.0 0.7 1.9
Drew Peterson 6 10:40 12.5 0.0 50.0 0.5 1.0 1.5 0.3 0.0 0.5 0.2 0.5 0.8
Xavier Tillman 15 4:36 35.7 0.0 25.0 0.6 0.5 1.1 0.5 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7

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Editeur Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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