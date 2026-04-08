Les Hornets explosent dans le dernier quart-temps à Boston

Avec 35 points de Jaylen Brown, les Celtics renversent les Hornets en deuxième mi-temps pour s’imposer 113-102. Il manque un petit succès à Boston pour valider sa deuxième place pour les playoffs.

Le début de match tourne rapidement à l’avantage de Charlotte, porté par un excellent LaMelo Ball, auteur de 13 points en quelques minutes. Malgré l’impact intérieur de Neemias Queta (10 points en premier quart-temps), Boston souffre de son manque d’adresse extérieure et concède un retard de 11 points à la fin du premier quart-temps (20-31).

Toujours grâce à Ball, les Hornets maintiennent leur avance pendant une bonne partie de la première mi-temps, même si les Celtics réagissent progressivement grâce à Jaylen Brown et Jayson Tatum. À la pause, Charlotte reste devant (55-61), et Boston s’en tire plutôt bien grâce aux rebonds offensifs convertis.

Boston hausse le ton dans le 4e quart-temps

Au retour des vestiaires, Boston élève son niveau de jeu. Jayson Tatum lance la dynamique et les Celtics reviennent rapidement au contact avec toujours Queta pour remettre dedans les tirs de ses coéquipiers.

Le troisième quart-temps est très disputé, les deux équipes se rendant coup pour coup, et l’impact de Jordan Walsh commence à se faire ressentir des deux côtés du terrain. Malgré quelques pertes de balle, Boston parvient à inverser la tendance et prend un léger avantage avant le dernier acte (90-87), notamment grâce à un Jaylen Brown très en vue, auteur d’un joli step-back sur Kon Knueppel.

Le tournant du match intervient dès le début du quatrième quart-temps. Après que Nikola Vucevic a inscrit ses premiers points sur un petit hook shot dont il a le secret, les Celtics infligent un énorme run (26-7) qui leur permet de creuser un écart décisif. La défense de Boston se resserre considérablement, limitant les Hornets à seulement 15 points dans la période, tandis que l’attaque s’appuie sur l’efficacité de Brown et Tatum, laissés sur le terrain pendant l’intégralité du dernier quart-temps.

Au final, Boston s’impose 113-102 après avoir longtemps été mené, et ce succès permet aux Celtics de quasiment valider la deuxième place à l’Est et de remporter la série face à Charlotte (2-1), dans ce qui pourrait être un avant-goût d’un futur affrontement en playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jaylen Brown intenable. Cité régulièrement pour une place dans la First All-NBA Team, il signe un 10e match de suite à 26 points et plus, et il atteint la barre des 2 000 points sur la saison. Seuls sept Celtics y étaient parvenus dans le passé. Puncheur en attaque, il a aussi beaucoup apporté en défense en sortant sur les shooteurs, et en épaulant Derrick White.

– La 6e place s’éloigne pour Charlotte. Comme les Raptors ont gagné, la situation se complique pour les Hornets qui sont 9e. Pour espérer accrocher le Top 6, Charlotte devrait réussir un sans-faute et espérer que les Raptors perdent tous leurs matches car ces derniers possèdent le tie-breaker.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.