Le Heat prend un bouillon à Toronto

Le retour du trio Herro-Powell-Adebayo n’aura pas pesé bien lourd dans la balance côté Heat… Déterminés autour d’un Brandon Ingram impeccable, les Raptors ont déroulé leur basket pour s’offrir un succès de 26 points (121-95) et préserver leurs chances de terminer dans le Top 6.

Miami a tenu bon lors du premier quart-temps malgré les premières alertes à 3-points, signées Ja’Kobe Walter à deux reprises puis Immanuel Quickley pour conclure la période (32-27). Le premier coup d’accélérateur des locaux a en revanche fait bien plus de dégâts, avec un 19-4 marqué par un dunk et un tir primé de Sandro Mamukelashvili, alimenté par l’efficacité du quatuor Barrett-Ingram-Murray-Boyles (53-40).

Scottie Barnes donne le coup de grâce

Le 3+1 d’Andrew Wiggins n’a pas entamé l’élan des Raptors, qui ont immédiatement répliqué : un dunk puis un 2+1 arraché par Scottie Barnes, avant un nouveau dunk en transition signé Ingram (64-47). Mené de 13 points à la pause (64-51), Miami a tenté de revenir grâce à deux tirs à 3 points d’Andrew Wiggins (73-64). Toronto s’en est alors de nouveau remis à Brandon Ingram, auteur d’un panier longue distance puis d’un tir à mi-distance pour reprendre le large (84-66).

Scottie Barnes a porté le coup de grâce en enchaînant un tir primé en tête de raquette et un dunk spectaculaire pour porter le score à 94-76 à l’entame du dernier quart-temps. Les derniers assauts du trio Barrett-Mamukelashvili-Poeltl ont rapidement anéanti les ultimes espoirs des Floridiens, surclassés et battus 121-95.

Les deux équipes se retrouvent dès demain soir, toujours à Toronto. Le Heat parviendra-t-il à éviter le sweep ?

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Miami dominé dans la peinture. Maladroit de loin (11/42), le Heat a surtout été largement dominé dans la raquette, avec 70 points encaissés contre seulement 34 inscrits. Pourtant référence en la matière, Miami a cette fois pris une véritable leçon d’agressivité.

– Le match de patron de Brandon Ingram. L’ailier des Raptors a assumé son statut de leader avec une prestation solide en 28 minutes : 23 points à 9/16 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives. Présent dans les moments clés, notamment dans le troisième quart-temps, précieux sur jeu placé, il a également régalé avec plusieurs paniers dignes de Kevin Durant.

– Retour encourageant pour Immanuel Quickley. Touché à la voûte plantaire depuis deux semaines, Immanuel Quickley a retrouvé les parquets sans forcer, avec l’espoir de monter rapidement en puissance. Son retour fait du bien aux Raptors : 3 points, 4 rebonds et 4 passes en 18 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.