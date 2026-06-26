À Detroit, le dossier Jalen Duren se complique déjà…

La situation entre Jalen Duren et les Pistons se tend déjà. Selon Sam Amick, de The Athletic, le pivot de 22 ans n’est pas satisfait de la première proposition formulée par Detroit dans le cadre de sa « free agency », et l’écart entre les deux camps serait suffisamment important pour que le joueur envisage désormais d’autres options.

Sélectionné dans la All-NBA Third Team, Jalen Duren est éligible à un contrat maximum pouvant atteindre 287 millions de dollars sur cinq ans. Sauf que ce n’est visiblement pas ce qu’a offert Detroit, au point que le camp du joueur étudiera l’hypothèse d’un « sign-and-trade », lorsque ce type de discussions sera autorisé mardi…

Sur le papier, Detroit garde toutefois la main. Mais le dossier est sensible, car Jalen Duren sort de la meilleure saison de sa carrière. Il a tourné à 19.5 points, à 65% de réussite, et 10 rebonds de moyenne en 70 matchs, contribuant largement au bilan de 60 victoires des Pistons, leur meilleur total depuis la saison 2005/06.

Le problème, pour Detroit, c’est que son niveau a nettement baissé en playoffs. En 14 matchs face au Magic puis aux Cavaliers, Jalen Duren n’a plus compilé que 10.2 points à 51.4% et 8.5 rebonds.

Un statut de « free agent » protégé qui aide les Pistons

Une baisse de régime qui a rappelé certaines limites du pivot et pèse forcément dans les négociations, alors que la franchise doit aussi penser à la prolongation d’Ausar Thompson, élu dans la All-Defensive First Team et éligible à un contrat pouvant atteindre 162 millions de dollars sur cinq ans.

« JD et AT vont coûter cher », avait reconnu Trajan Langdon en mai. « Et une fois que ce sera fait, notre flexibilité diminuera. Ce n’est pas une réflexion sur une seule année. Il faut aussi garder ça en tête. »

D’autant que les Pistons cherchent en parallèle à renforcer leur effectif, en recrutant des shooteurs et des joueurs capables de porter le ballon afin de soulager Cade Cunningham. Ils ont eu un intérêt sérieux pour Austin Reaves avant sa prolongation aux Lakers, et ont aussi été liés à Jaylen Brown, Kawhi Leonard ou Tyler Herro. Le départ d’Isaiah Stewart à Memphis, contre trois seconds tours de Draft, a déjà ouvert de la place dans la raquette.

Difficile quand même d’imaginer les Pistons faire une croix sur Jalen Duren. Mais Detroit pourrait laisser le marché fixer son prix via une offre extérieure, plutôt que de s’engager d’emblée sur cinq ans au maximum. Le pivot est en effet « free agent » protégé et les Pistons peuvent donc s’aligner sur toutes les offres qui lui seront faites. Reste que si le camp Duren privilégie vraiment un « sign-and-trade », le dossier pourrait vite devenir très tendu.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.