Austin Reaves ne voulait surtout pas quitter Los Angeles

Prolongé aux Lakers pour quatre ans et 185 millions de dollars, Austin Reaves a bien fait de parier sur lui-même, lui qui avait refusé sa « player option » et s’exposait donc à de nouvelles négociations. Ces dernières ont pris plus longtemps que prévu, et ça n’a pas été évident à gérer pour le compétiteur qu’il est.

« Je n’aimais pas ça, c’était bizarre ! », a-t-il ainsi expliqué dans The Athletic. « C’était juste beaucoup trop d’incertitudes. Et moi, j’aime savoir où je vais être. »

Pisté par les Nets et les Pistons, Austin Reaves souhaitait rester à Los Angeles, sa seule et unique franchise, là où il a fait son trou depuis son arrivée en NBA en tant que joueur non-drafté, en 2021. Mais la possibilité de devoir faire ses cartons et déménager à l’autre bout du pays s’est plusieurs fois invitée dans son esprit…

« Oui, il y a eu deux ou trois moments chauds », confirme-t-il. « Je ne savais pas comment les négociations évoluaient. Je ne pense pas qu’Aaron [Reilly] et Reggie [Berry] [ses agents, ndlr] savaient vraiment comment ça allait se passer. On a tous beaucoup appris durant ce processus. On voulait rester à LA et on a réussi à le faire ! »

Encore du pain sur la planche pour les Lakers

Finalement, ce mardi 23 juin, alors qu’il essayait d’évacuer son stress sur les terrains de golf de Los Angeles, Austin Reaves a enfin reçu le coup de fil salvateur.

« C’était vraiment une bouffée d’air frais parce que je n’arrêtais pas de penser à là où j’allais atterrir. Peu importe le dénouement, je suis évidemment reconnaissant d’être dans cette situation où je peux prendre soin des gens que j’aime. Mon cœur est à Los Angeles depuis un moment. Mais chaque matin, je me levais en espérant que ça allait se faire dans la journée. Même si j’ai été frustré pendant tout ce processus quand on n’obtenait pas les chiffres qu’on recherchait, le lendemain matin, j’espérais encore qu’on allait conclure l’affaire dans la journée. »

Rassuré de pouvoir continuer à faire équipe avec Luka Doncic pour les quatre prochaines années, Austin Reaves sait également que l’intersaison des Lakers ne fait que commencer.

Avec plusieurs free agents, dont LeBron James, Rui Hachimura et Luke Kennard, plus Marcus Smart et Deandre Ayton qui ont des options à lever, Los Angeles a encore du chemin à parcourir. Mais il est confiant.

« Ça va être sympa. Gagner le titre est l’objectif principal et, avec Luka et moi [sous contrat], ça donne une bonne base pour être compétitif. J’espère qu’on va pouvoir construire un effectif qui va nous permettre de remplir cet objectif, ce qui va concrétiser mes attentes et celles des Lakers. C’est pour ça qu’ils m’ont donné tout cet argent. »

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 51 34:33 49.0 36.0 87.1 0.6 4.1 4.7 5.5 2.2 1.1 3.0 0.4 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.