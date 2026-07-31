À Sacramento, une saison d’attente avant le grand ménage ?

Les Kings ne sont pas restés totalement immobiles. Ils ont prolongé Precious Achiuwa pour deux ans, conservé Daeqwon Plowden et complété leurs « two-way contracts » avec Jonathan Mogbo et Adam Flagler. Mais ils ont surtout réduit la voilure en libérant DeMar DeRozan, en laissant partir Russell Westbrook et en envoyant Devin Carter et un deuxième tour de Draft 2033 aux Hawks pour économiser son salaire…

Ces mouvements à faible coût illustrent la ligne choisie par Scott Perry. « Ma philosophie a toujours été de ne jamais faire payer la luxury tax à mon équipe, à moins que l’effectif ne soit prêt à jouer le titre », avait expliqué le dirigeant, alors que la masse salariale menaçait déjà d’étouffer la reconstruction de la franchise.

Zach LaVine sans aucune garantie

Le cas Zach LaVine résume cette nouvelle orientation. En activant sa « player option » de 49 millions de dollars, l’arrière a en effet sécurisé son avenir financier, mais pas son statut sportif. Selon James Ham, d’ESPN 1320 Sacramento, les dirigeants l’avaient prévenu avant sa décision.

« Ils ne lui ont pas promis une place de titulaire. Ils ne lui ont pas promis un certain nombre de minutes par match. Ils ont été honnêtes avec lui en lui disant : ‘Si tu actives ton option, plus rien n’est garanti.’ »

Le message aurait été encore plus direct : « Nous devons prendre une décision économique concernant notre poste d’arrière pour les cinq prochaines années. Et ce projet ne t’inclut pas. »

Son salaire rend toutefois un transfert extrêmement compliqué. Sacramento pourrait donc commencer la saison avec Zach LaVine dans la rotation, puis réduire son rôle si aucune porte de sortie ne se présente.

Les jeunes doivent prendre le pouvoir

Les Kings veulent désormais construire autour de Darius Acuff Jr, Alex Karaban, Keegan Murray, Nique Clifford et Maxime Raynaud. Lorsque Dylan Cardwell a rappelé à Scott Perry que plusieurs d’entre eux n’entameraient que leur deuxième saison, le dirigeant lui a simplement répondu : « Et alors ? »

« Si les jeunes, qui sont censés représenter l’avenir de l’équipe, ne donnent pas le ton, on n’ira pas très loin », estime ainsi le Français.

La fin du contrat de Zach LaVine, en juillet 2027, ne créera pas automatiquement 49 millions de dollars de marge pour recruter, mais elle rendra aux Kings une partie de leur souplesse financière. D’ici là, cette saison servira surtout à identifier les joueurs autour desquels reconstruire. En tout cas, le grand ménage a déjà commencé…