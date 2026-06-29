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Les Kings offrent Devin Carter aux Hawks

Publié le 29/06/2026 à 21:38 Twitter Facebook

Pour alléger sa masse salariale, Sacramento envoie Devin Carter et un deuxième tour de Draft 2033 à Atlanta, où l’ancien 13e choix de Draft tentera de relancer sa carrière dans le système de Quin Snyder.

Devin CarterAprès Aaron Wiggins, les Hawks récupèrent un deuxième joueur « offert » par une franchise en quête d’économies. Cette fois, ce sont les Kings qui se débarrassent de Devin Carter, et qui l’envoient donc vers Atlanta.

Il faut dire que l’avenir du fils d’Anthony Carter était flou depuis longtemps à Sacramento, quasiment depuis sa Draft en 13e position il y a seulement deux ans…

Arrivé blessé en NBA, le meneur/arrière (1m88, 24 ans) n’a jamais trouvé sa place dans la capitale californienne et cela fait donc de longs mois qu’il est dans les rumeurs de transfert. Il l’était déjà en début de saison.

Les Kings offrent également aux Hawks un deuxième tour de Draft en 2033 pour valider le transfert, et ainsi se libérer du contrat de Devin Carter, qui doit toucher 5.2 millions de dollars l’an prochain. Cela permet à la franchise de repasser sous le « second apron » alors que Zach Lavine a activé son option à 49 millions de dollars.

Du côté d’Atlanta, on récupère un profil défensif encore jeune, susceptible de pouvoir prendre son envol sous les ordres de Quin Snyder. À la manière d’un Dyson Daniels ?

Devin Carter Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2024-25 SAC 36 11:00 37.0 29.5 59.1 0.5 1.6 2.1 1.1 1.1 0.6 0.5 0.1 3.8
2025-26 SAC 38 18:25 41.4 26.3 71.3 0.9 2.3 3.3 2.7 1.3 0.9 1.4 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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