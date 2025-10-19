Les jours de Devin Carter aux Kings sont-ils comptés ?

« La place est vacante, c'est une opportunité. Je vais clairement travailler pour ça. » Ainsi s'exprimait Devin Carter lors de son passage devant la presse il y a deux semaines en parlant du poste de meneur de jeu remplaçant, en relais de Dennis Schroder.

Le souci pour lui est que les Kings ont, depuis, mis la main sur Russell Westbrook pour blinder un peu plus les lignes d'arrières californiennes. Ce qui fait dire à l' «insider » Marc Stein que ses jours à Sacramento seraient comptés. L'intéressé a peut-être été choisi en 13e position lors de la Draft 2024 en provenance de Providence, mais les dirigeants qui avaient pris cette décision (Monte McNair et Wes Wilcox) ne sont plus en poste à Sacramento.

Selon le journaliste, le nom de Carter a déjà été mentionné dans des discussions de transfert durant toute l’intersaison. Cependant, un échange concret pourrait encore mettre du temps à se concrétiser. Les Kings attendent sans doute de voir ce que le joueur de 23 ans peut apporter en parvenant à se faire une place dans les rotations de Doug Christie.

Opéré à l'épaule quelques temps après sa Draft, il n'avait disputé que 36 matchs lors de sa saison rookie, moyennant 3.6 points et 2.1 rebonds de moyenne en 11 minutes. Parviendra-t-il à décrocher un temps de jeu supérieur derrière les deux vétérans, et alors que Keon Ellis et Malik Monk seront également mobilisés sur les postes 1 et 2 ?

Des conseils de Bobby Jackson

Carter rapportait avoir été mobilisé à la mène durant l'intersaison. Et disait avoir beaucoup échangé avec Bobby Jackson, ancien « combo guard » local, désormais assistant auprès de son ex-coéquipier, Doug Christie. « Ça lui a pris trois ans pour pleinement apprendre ce que c'est d'être un meneur en NBA. Ça ne va pas être facile parce qu'il a le même parcours que moi, arrivant de l'université comme étant un scoreur », notait Carter.

Pour mémoire, ce dernier s'était illustré à Providence en NCAA avec ses 19.7 points à 47.3% aux tirs, 8.7 rebonds, 3.6 passes décisives et 1.8 interception en 35.3 minutes de jeu par match. Il avait ainsi démontré qu'il était un très bon défenseur, peut-être l'un des meilleurs (le meilleur ?) de sa classe de Draft.

« Maintenant on a Dennis, je vais clairement lui poser beaucoup de questions parce qu'il est dans la ligue depuis un bon moment. Il vient d'avoir le MVP en EuroCup (sic). (Un journaliste le corrige) Eurobasket oui. J'ai vraiment hâte d'apprendre », livrait Carter qui a tourné à 5 points de moyenne en présaison, sur la base d'une adresse douteuse (37.5% dont 10% à 3-points).

Devin Carter Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAC 36 11 37.0 29.5 59.1 0.5 1.6 2.1 1.1 1.1 0.6 0.5 0.1 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.