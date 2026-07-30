Maxime Raynaud veut déjà devenir l’un des leaders des Kings

Révélation de la saison dernière à Sacramento, Maxime Raynaud ne compte pas attendre de devenir un vétéran pour prendre des responsabilités. Avec Dylan Cardwell et Nique Clifford, le Français veut incarner la nouvelle culture des Kings et poser les bases d’une équipe plus ambitieuse.

Les « Beam Boys » et leurs lunettes de soleil ne veulent plus seulement faire sourire les supporters. Né presque par hasard la saison passée, le rituel d’après-victoire de Maxime Raynaud, Dylan Cardwell, Nique Clifford et Precious Achiuwa est rapidement devenu l’un des rares symboles positifs d’un exercice conclu avec seulement 22 victoires.

Désormais, l’objectif est tout autre.

« Si les jeunes, qui sont censés représenter l’avenir de l’équipe, ne donnent pas le ton, on n’ira pas très loin », explique Maxime Raynaud à NBC Sports California. « Les entraîneurs peuvent faire une partie du travail, le GM aussi, mais à la fin, c’est à nous, les joueurs, de construire cette culture au quotidien. »

Le message de Scott Perry

Après une première saison particulièrement réussie, le nouveau pivot de l’Équipe de France veut désormais franchir un nouveau cap. Maxime Raynaud s’est imposé bien plus rapidement que prévu, profitant notamment des blessures de Domantas Sabonis pour obtenir davantage de responsabilités.

Mais derrière sa réussite individuelle, le bilan collectif reste particulièrement lourd. Les Kings ont terminé la saison avec 60 défaites, et les dirigeants attendent désormais autre chose de leur jeune génération…

Lors des entretiens de fin de saison, le nouveau GM Scott Perry a été très clair : Raynaud, Cardwell et Clifford doivent davantage prendre la parole et s’affirmer dans le vestiaire.

Au départ, Dylan Cardwell ne s’en sentait pas vraiment légitime. « Nous allons seulement entamer notre deuxième saison », a-t-il ainsi répondu à son dirigeant. La réponse de Scott Perry a été immédiate : « Et alors ? »

Le message est passé. Depuis, les jeunes Kings multiplient les initiatives, entre repas d’équipe, activités organisées en dehors du terrain et prise de responsabilités accrue pendant les entraînements.

L’idée est simple : instaurer une culture de l’exigence avant même le début de la saison.

Même la Summer League compte

Cette nouvelle mentalité était déjà apparue pendant la Summer League, au cours de laquelle Maxime Raynaud se sentait investi de responsabilités supplémentaires.

« Je veux continuer à m’imposer personnellement. J’ai réalisé une bonne saison l’an dernier et je veux confirmer », confiait-il alors. « J’en ai beaucoup parlé avec Scott Perry. On veut construire une équipe plus jeune et reconstruire autour du joueur qu’on vient de drafter. Naturellement, on doit montrer l’exemple. Je dois faire mieux pour les rookies, mais aussi pour toute l’équipe. »

Maxime Raynaud trouve également une source de motivation quotidienne dans le bureau de son entraîneur. À chaque fois qu’il rend visite à Doug Christie, son regard est attiré par la célèbre couverture de Sports Illustrated consacrée aux Kings de 2001, surnommés « The Greatest Show on Court ».

Une référence à l’équipe de Chris Webber, Vlade Divac, Peja Stojakovic ou encore Doug Christie, qui avait replacé Sacramento parmi les meilleures formations de NBA au début des années 2000.

« Voir cette photo me motive énormément », confie le Français. « Cette équipe a connu un immense succès, puis la franchise est retombée. Ce serait formidable de permettre à Sacramento de revivre ce genre de période une génération plus tard. En tant que compétiteurs, c’est notre responsabilité. »