Les Pelicans reviennent à la charge pour Bennedict Mathurin

Le dossier Bennedict Mathurin est-il en train de se réveiller ? Alors que les Clippers semblaient en bonne position pour conserver leur arrière, faute d’offre extérieure, la concurrence commence finalement à s’organiser.

D’après Marc Stein, les Pelicans ont récemment engagé de nouvelles négociations avec le « free agent » protégé. Une seconde équipe, dont le nom n’a pas été dévoilé, aurait également manifesté son intérêt pour le Canadien de 24 ans.

La piste n’est pas nouvelle pour La Nouvelle-Orléans. À la dernière « trade deadline », les Pelicans et les Pacers avaient déjà échangé autour de scénarios impliquant Bennedict Mathurin et Yves Missi. Aucun accord n’avait finalement été trouvé et l’ancien joueur d’Arizona avait pris la direction de Los Angeles quelques jours plus tard.

Pour le récupérer, les Clippers avaient envoyé Ivica Zubac et Kobe Brown à Indiana, obtenant également Isaiah Jackson et plusieurs choix de Draft. En 26 rencontres sous les ordres de Tyronn Lue, Bennedict Mathurin a compilé 17.4 points, 5.5 rebonds et 2.5 passes de moyenne. Une production offensive intéressante, malgré une grosse panne d’adresse extérieure avec seulement 21% de réussite à 3-points.

Un « sign-and-trade » nécessaire ?

Depuis, la concurrence s’est encore renforcée sur les postes extérieurs à Los Angeles. Les Clippers ont utilisé le 5e choix de la Draft pour sélectionner Keaton Wagler, avant de récupérer Brandon Ingram et Gradey Dick dans le transfert (en suspens) de Kawhi Leonard. De quoi compliquer la place de Bennedict Mathurin dans la rotation.

Les Clippers gardent néanmoins le contrôle du dossier puisqu’ils ont soumis une « qualifying offer » au Québécois. Comme le rappelle le règlement de la NBA, ils peuvent en effet s’aligner sur toute offre signée par leur joueur ou négocier directement un nouveau contrat avec lui.

La Nouvelle-Orléans ne disposant pas d’une marge suffisante sous le « salary cap » pour formuler une grosse offre directe, une arrivée de Bennedict Mathurin devrait passer par un « sign-and-trade ». Il faudrait alors convaincre les Clippers d’accepter une contrepartie, mais également trouver une place au Canadien dans un secteur extérieur déjà fourni avec Dejounte Murray, Jordan Poole, Jeremiah Fears, Herb Jones ou encore Trey Murphy III.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.3 1.0 2.1 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.