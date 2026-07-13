Maxime Raynaud perfectionniste : « Je n’ai pas été à mon niveau »

La feuille de statistiques affiche 20 points, 12 rebonds et 3 passes, mais Maxime Raynaud est loin d’être satisfait. Malgré son solide double-double, le Français n’avait qu’une idée en tête après la défaite des Kings face aux Wizards (104-85) : tout ce qu’il aurait pu mieux faire.

« Honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose », lâche-t-il à propos de sa belle ligne de statistiques. « J’ai raté des lay-ups, j’ai laissé des rebonds offensifs. J’aurais pu finir avec 28 points et 17 rebonds. Je n’ai pas été à mon niveau. »

Une déclaration qui résume bien l’état d’esprit du pivot français. Pour sa deuxième Summer League, l’ancien joueur de Stanford ne veut pas simplement accumuler les statistiques. Comme sur les parquets universitaires, il vise l’excellence et cherche surtout à confirmer les progrès affichés lors de sa saison rookie, afin de s’installer durablement dans la rotation de Sacramento.

Plus de responsabilités en attaque

Face à Washington, Maxime Raynaud a pourtant été le meilleur King. Actif près du cercle, productif dans ses finitions et précieux au rebond, il a été l’un des rares à répondre au duo Will Riley – AJ Dybantsa, auteur de 55 points. Le Français explique notamment avoir profité d’un rôle légèrement différent.

« J’ai aussi joué davantage au poste 4. Comme un autre joueur évoluait au poste 5, cela m’a offert plus d’opportunités de tirer », répond-il lorsqu’on lui demande s’il pourrait bénéficier de davantage de responsabilités offensives la saison prochaine.

Le Français entend surtout continuer à progresser dans un effectif en pleine reconstruction.

« Je veux continuer à m’imposer personnellement. J’ai réalisé une bonne saison l’an dernier et je veux confirmer. J’en ai beaucoup parlé avec Scott Perry. On veut construire une équipe plus jeune et reconstruire autour du joueur qu’on vient de drafter. »

Cette polyvalence pourrait devenir un véritable atout dans l’effectif californien, où sa capacité à évoluer aux deux postes intérieurs et à écarter le jeu est appréciée.

Déjà un rôle de leader

Au-delà de sa production, Maxime Raynaud endosse aussi un nouveau costume : celui d’un joueur expérimenté au sein d’un groupe largement composé de rookies, notamment autour du meneur Darius Acuff Jr., choisi au premier tour de la Draft. Le Français n’est d’ailleurs pas inquiet après les débuts compliqués de son jeune coéquipier.

« Il est extrêmement talentueux. Toute la défense était focalisée sur lui. Il est capable de créer pour les autres comme pour lui-même. Je ne me fais aucun souci pour lui. »

Maxime Raynaud estime néanmoins qu’il doit encore progresser dans son rôle de leader auprès de Darius Acuff Jr. et des joueurs plus jeunes que lui.

« Naturellement, on doit montrer l’exemple. Je ne pense pas avoir été irréprochable aujourd’hui. Je dois faire mieux pour les rookies, mais aussi pour toute l’équipe. »