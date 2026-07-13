Summer League : Maxime Raynaud ne suffit pas face aux Wizards d’AJ Dybantsa

À Las Vegas, les Wizards ont signé une deuxième victoire convaincante en Summer League en dominant les Kings (104-85). Le duo Will Riley – AJ Dybantsa a fait la différence en inscrivant à lui seul 55 des 104 points de Washington.

Après un premier quart-temps compliqué, les Wizards ont complètement renversé la rencontre dans le deuxième acte. Menés 24-18 après douze minutes, ils ont infligé un cinglant 36-17 à Sacramento avant la pause, pour rejoindre les vestiaires avec 13 longueurs d’avance (54-41).

Les Kings ont tenté de réagir au retour des vestiaires, sans jamais parvenir à faire suffisamment douter leurs adversaires. Washington a finalement repris le large dans le dernier quart-temps pour sécuriser un deuxième succès en autant de rencontres.

Riley en patron, Dybantsa confirme

Will Riley a livré sa meilleure prestation de l’été avec 32 points à 9/14 au tir, auxquels il a ajouté 6 rebonds et 3 passes décisives.

À ses côtés, le premier choix de la Draft 2026, AJ Dybantsa, a une nouvelle fois affiché toute sa polyvalence avec 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres. L’ailier s’est notamment distingué par sa maîtrise du « pull-up jumper », ses changements de rythme et sa capacité à absorber les contacts près du cercle.

Washington a également pu compter sur les 9 points de Reece Beekman et Kadary Richmond. Le rookie Felix Okpara, sélectionné au second tour, a de son côté apporté sa protection de cercle avec 4 points, 4 rebonds et 3 contres en seulement 20 minutes.

Collectivement, les Wizards ont fait la différence derrière l’arc avec 40% de réussite à 3-points, tout en profitant des erreurs adverses pour inscrire 24 points sur les ballons perdus des Kings.

Raynaud solide, mais trop peu soutenu

Côté Sacramento, Maxime Raynaud a confirmé ses bonnes dispositions. Dans la continuité de sa première saison NBA et de ses prestations avec l’Equipe de France, le « sophomore » a été le meilleur joueur de son équipe avec un solide double-double de 20 points et 12 rebonds, agrémenté de 3 passes décisives.

Nique Clifford a poursuivi sa bonne Summer League avec 17 points, 4 rebonds et 4 passes, tandis que le rookie Darius Acuff Jr. a terminé avec 12 points et 4 passes décisives.

Jonathan Mogbo s’est également illustré avec 11 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres, mais Sacramento a payé son manque d’adresse et son incapacité à ralentir le tandem Riley-Dybantsa.

Les deux équipes retrouveront les parquets mardi. Les Kings (1-1) affronteront les Nets, tandis que les Wizards, toujours invaincus (2-0), seront opposés aux Bulls de Caleb Wilson et Noah Essengue.