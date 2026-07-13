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Summer League : Maxime Raynaud ne suffit pas face aux Wizards d’AJ Dybantsa

Publié le 13/07/2026 à 7:42 Twitter Facebook

NBA – Auteur d’un solide double-double, Maxime Raynaud a manqué de soutien pour contenir Will Riley et AJ Dybantsa, auteurs de 55 des 104 points des Wizards.

maxime raynaudÀ Las Vegas, les Wizards ont signé une deuxième victoire convaincante en Summer League en dominant les Kings (104-85). Le duo Will Riley – AJ Dybantsa a fait la différence en inscrivant à lui seul 55 des 104 points de Washington.

Après un premier quart-temps compliqué, les Wizards ont complètement renversé la rencontre dans le deuxième acte. Menés 24-18 après douze minutes, ils ont infligé un cinglant 36-17 à Sacramento avant la pause, pour rejoindre les vestiaires avec 13 longueurs d’avance (54-41).

Les Kings ont tenté de réagir au retour des vestiaires, sans jamais parvenir à faire suffisamment douter leurs adversaires. Washington a finalement repris le large dans le dernier quart-temps pour sécuriser un deuxième succès en autant de rencontres.

Riley en patron, Dybantsa confirme

Will Riley a livré sa meilleure prestation de l’été avec 32 points à 9/14 au tir, auxquels il a ajouté 6 rebonds et 3 passes décisives.

À ses côtés, le premier choix de la Draft 2026, AJ Dybantsa, a une nouvelle fois affiché toute sa polyvalence avec 23 points, 7 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 2 contres. L’ailier s’est notamment distingué par sa maîtrise du « pull-up jumper », ses changements de rythme et sa capacité à absorber les contacts près du cercle.

Washington a également pu compter sur les 9 points de Reece Beekman et Kadary Richmond. Le rookie Felix Okpara, sélectionné au second tour, a de son côté apporté sa protection de cercle avec 4 points, 4 rebonds et 3 contres en seulement 20 minutes.

Collectivement, les Wizards ont fait la différence derrière l’arc avec 40% de réussite à 3-points, tout en profitant des erreurs adverses pour inscrire 24 points sur les ballons perdus des Kings.

Raynaud solide, mais trop peu soutenu

Côté Sacramento, Maxime Raynaud a confirmé ses bonnes dispositions. Dans la continuité de sa première saison NBA et de ses prestations avec l’Equipe de France, le « sophomore » a été le meilleur joueur de son équipe avec un solide double-double de 20 points et 12 rebonds, agrémenté de 3 passes décisives.

Nique Clifford a poursuivi sa bonne Summer League avec 17 points, 4 rebonds et 4 passes, tandis que le rookie Darius Acuff Jr. a terminé avec 12 points et 4 passes décisives.

Jonathan Mogbo s’est également illustré avec 11 points, 9 rebonds, 2 passes et 2 contres, mais Sacramento a payé son manque d’adresse et son incapacité à ralentir le tandem Riley-Dybantsa.

Les deux équipes retrouveront les parquets mardi. Les Kings (1-1) affronteront les Nets, tandis que les Wizards, toujours invaincus (2-0), seront opposés aux Bulls de Caleb Wilson et Noah Essengue.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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