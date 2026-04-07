Le talentueux Mr Riley, bonne surprise de la fin de saison à Washington

À Washington, il faut une bonne dose de recul pour dénicher un motif d’optimisme dans cette fin d’exercice. Les Wizards n’ont remporté qu’un seul de leurs 23 derniers matchs. Alex Sarr et Kyshawn George, qui avaient pourtant affiché de nets progrès, sont à l’infirmerie. Les recrues majeures de l’hiver, Trae Young et Anthony Davis, ont peu ou pas joué, freinées par les blessures… et le peu d’empressement de l’équipe à les relancer.

Dans ce marasme, Will Riley fait donc figure de véritable éclaircie. Le rookie profite en effet du contexte pour exposer son talent depuis plusieurs semaines, et ce qu’il montre offre déjà quelques promesses pour l’avenir d’une équipe qui manque cruellement de production offensive sur les ailes.

Le 21e choix de la dernière Draft n’a pourtant rien du prospect tape-à-l’œil. Il n’est ainsi pas un athlète hors norme, ni un shooteur d’élite à ce stade de sa carrière (33,8 % à 3-points), et son profil n’a donc rien de clinquant. Cela ne l’empêche pas d’afficher près de 20 points de moyenne sur ses 12 dernières sorties (19,3 points à 51,6 % au tir). L’ancien d’Illinois s’est en plus frotté à des défenseurs autrement plus coriaces sur cette période, de Draymond Green à Ausar Thompson. Mais il sait faire la différence autrement.

« Sentir le timing de dribble de ses adversaires est la meilleure façon de défendre sur eux », explique Bub Carrington à The Athletic. « Mais vous ne pouvez pas sentir celui de Will. Il a une manière unique de dribbler et de se déplacer. Vous ne pouvez donc pas anticiper ce qu’il va faire. Vous êtes constamment en réaction face à lui, jamais à l’initiative. Et quand vous réagissez, c’est souvent trop tard, ou pas assez bien. Alors vous faites faute, ou quelque chose de ce genre. C’est lui qui vous a forcé à ça. »

Intelligent dans sa lecture du jeu, habile dans ses feintes de corps comme dans ses regards, le Canadien exploite ses grands segments pour conclure, lui qui aurait pris quatre centimètres depuis ses mesures du Draft Combine.

Aussi créatif qu’efficace

« Il y a un joueur sur lequel je n’arrive pas à défendre, c’est Will Riley », a même reconnu Bilal Coulibaly, pourtant l’un des meilleurs défenseurs de l’effectif. « Il est simplement différent. Sa façon de se déplacer, on ne voit pas ça souvent. C’est ce qui le rend vraiment, vraiment difficile à défendre. »

Le Heat et les Nets peuvent en témoigner : ils ont respectivement encaissé 31 puis 30 points lors des deux dernières sorties du rookie.

Sixième homme en NCAA la saison passée, puis drafté par Washington comme un projet à moyen terme, Will Riley semble déjà en avance sur le calendrier.

« Son efficacité, pour un joueur aussi jeune dans cette ligue, est assez unique », souligne son entraîneur Brian Keefe. « Beaucoup de jeunes ne sont pas aussi efficaces, surtout près du cercle. Sa capacité à attaquer le panier, à provoquer des fautes, tout ça ressort vraiment chez lui. »

Cette efficacité près du cercle saute d’autant plus aux yeux qu’elle s’accompagne d’une vraie inventivité. Will Riley ne se contente pas d’attaquer : il varie les rythmes, brouille les lectures et oblige son défenseur à subir.

Sa créativité dépasse d’ailleurs le cadre du parquet. The Athletic raconte sa passion pour le piano, ses 15 à 20 minutes de pratique quotidienne, et même l’un de ses premiers gros achats avec son salaire NBA : un piano à queue.

Il fallait de l’imagination pour trouver une raison de suivre les Wizards dans cette fin de saison. Merci Will Riley.

Will Riley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 WAS 70 21:27 45.6 33.8 79.5 0.8 1.9 2.7 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.