Les Kings des années 2000 toujours dans le coeur d’Evan Fournier

L’arrière d’Orlando l’a déjà confié : il est depuis toujours un grand fan de Mike Bibby et des Kings de la saison 2001-02.

Alors que le Magic se déplace à Sacramento la nuit prochaine, Evan Fournier se remémore ses souvenirs d’enfance, lorsque enfant, comme tous les gosses du monde, il répétait des tirs au buzzer imaginaire en s’inspirant des tirs assassins de son idole.

« Mike Bibby était tellement clutch »

« Il était tellement clutch, insiste le Français auprès de The Athletic en évoquant Mike Bibby. Il n’était pas leur meilleur joueur car c’était C-Webb [Chris Webber]. Mais quand le match était en jeu et serré, c’était le leader. C’est ce que j’aimais à son sujet. Il était peut-être le joueur le plus petit sur le terrain mais il était le gars qui prenait les gros tirs et ça me parlait. »

Pour ceux qui n’ont pas vécu cette période de joutes sulfureuses à l’Ouest entre les Lakers et les Kings, qui se sont rencontrés deux fois de suite, en demi-finales de conférence en 2001 puis en finale de conférence, Mike Bibby était en effet l’un des meilleurs meneurs de la ligue à cette époque, celui qui fit passer un cap aux Kings en prenant la succession de Jason Williams, même s’il fut toujours snobé pour le All-Star Game en raison de débuts de campagne diesel et d’une concurrence redoutable à son poste.

Le mirage savoureux de l’ARCO Arena

Pour Fournier, qui porte le n°10 en hommage à Bibby et Zidane, ce retour à Sacramento est une véritable madeleine de Proust. Même si les Kings ne sont plus dans leur antre d’antan… « Quand je viens ici, cela me fait quelque chose, c’est sûr, poursuit-il. À chaque fois, j’y pense. C’est la Sleep Train Arena (ndlr : les Kings jouent désormais au Golden 1 Center). Eh bien, pour moi, c’est l’ARCO Arena. »

Malgré quelques messages privés via les réseaux sociaux, la star des Bleus et l’ancien leader des Wildcats ne se sont encore jamais rencontrés. Ce n’est sans doute plus qu’une question de temps… « Il sait que je suis un grand fan », confie le Français.