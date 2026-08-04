Placé sur la liste des transferts, Klay Thompson se verrait bien à Los Angeles

Sauf revirement de situation, Klay Thompson ne jouera pas à Dallas la saison prochaine. Selon The Athletic, les Mavericks explorent toujours activement les possibilités d’échange impliquant le quadruple champion NBA.

À 36 ans et à l’aube de la dernière année de son contrat, l’arrière ne semble plus faire partie des priorités de la nouvelle direction menée par Masai Ujiri.

Selon nos confrères, Thompson aimerait rejoindre Los Angeles, où il a vécu une partie de son enfance et possède toujours une maison. Son père, Mychal, a vécu les plus belles heures du «show time» aux côtés de Magic Johnson, et il y a deux ans, il avait confié qu’il serait le premier ravi de voir son fils aux Lakers. Peut-être que Klay devra se contenter de rejoindre les Clippers.

Mais c’est surtout Miami qui revient avec insistance dans les discussions entre dirigeants NBA. Le Heat, désormais construit autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo, recherche un shooteur capable d’écarter le jeu, un profil qui correspond parfaitement à Thompson malgré le poids des années.

Le problème est financier. Sous contrat pour 17,5 millions de dollars, Thompson représente un salaire difficile à absorber pour Miami, qui espérerait plutôt un buyout afin de pouvoir lui proposer un contrat avoisinant les 8 millions de dollars grâce à sa mid-level exception.

Pour l’instant, aucune avancée concrète n’a été enregistrée entre les deux franchises, ni avec les Lakers ou les Clippers d’ailleurs qui auraient aussi bien besoin d’un shooteur extérieur et d’un joueur d’expérience.

LEXIQUE

Buyout : rupture de contrat négociée entre un joueur et sa franchise. Le joueur renonce généralement à une partie de son salaire restant avant de devenir free agent.

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