Minnesota cible aussi Jonathan Kuminga

Comme Jalen Duren, Peyton Watson ou Bennedict Mathurin, Jonathan Kuminga est libre de tout contrat et le dossier semble au point mort. Plusieurs équipes comme les Lakers, les Cavaliers et les Bucks ont manifesté un intérêt, mais rien ne bouge, alors que les Hawks sont également susceptibles de conserver leur joueur (pour mieux le transférer ensuite ?).

D’après Hoopshype, il faut aujourd’hui rajouter une franchise à la liste des poursuivants : les Timberwolves. Attirés par LeBron James, ces derniers n’ont pas réussi à le signer et maintenant que Julius Randle et Naz Reid sont partis, il y a de la place au poste 4 pour épauler Rudy Gobert et Joan Beringer. Et ainsi profiter des caviars de LaMelo Ball et décalages d’Anthony Edwards.

En ce sens, et malgré la présence de Jaden McDaniels et Trey Lyles, Jonathan Kuminga pourrait avoir un coup à jouer en tant que nouvel ailier-fort de Minnesota. Il lui faudrait toutefois se contenter d’une simple « mid-level exception » à 6 millions de dollars, tandis que Los Angeles et Cleveland peuvent davantage séduire le Congolais, tant sur le montant que sur la durée de son contrat.

On rappelle que « JoKu » aimerait idéalement décrocher un contrat compris entre 20 et 23 millions de dollars par an, mais seul un « sign-and-trade » avec Atlanta pourrait le contenter à ce niveau. À voir si un compromis de sa part est envisageable…

Jonathan Kuminga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 GS 70 16:56 51.3 33.6 68.4 0.8 2.6 3.3 0.9 2.1 0.4 1.1 0.3 9.3 2022-23 GS 67 20:48 52.5 37.0 65.2 1.0 2.4 3.4 1.9 2.3 0.6 1.4 0.5 9.9 2023-24 GS 74 26:20 52.9 32.1 74.6 1.2 3.6 4.8 2.2 2.3 0.7 1.6 0.5 16.1 2024-25 GS 47 24:20 45.4 30.5 66.8 1.2 3.4 4.6 2.2 1.9 0.8 1.5 0.4 15.3 2025-26 ATL 16 22:08 47.6 34.6 70.2 1.3 4.1 5.3 2.1 1.4 0.9 1.3 0.3 12.3 2025-26 GS 20 23:48 45.4 32.1 74.2 1.5 4.4 5.9 2.5 1.7 0.4 2.3 0.3 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.