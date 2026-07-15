Les Wolves comptent sur LaMelo Ball pour allier plaisir et résultats !

En attendant éventuellement LeBron James, LaMelo Ball est la recrue majeure de l’été des Timberwolves, qui l’ont récupéré depuis les Hornets dans un échange à quatre équipes impliquant également les Bulls et les Nets.

Un nouveau départ pour le meneur, qui n’avait jamais connu d’autre franchise que Charlotte en NBA. Il retrouvera aussi Anthony Edwards, avec lequel il avait lutté pour le titre de Rookie de l’année en 2021.

« Je connais Ant depuis un moment, donc on communique », a rappelé celui qui avait finalement remporté le trophée. « Tout le monde est ravi et nous sommes prêts à nous mettre au travail. »

Pour Minnesota, l’objectif de cette association entre Anthony Edwards et LaMelo Ball est clair : retrouver la finale de conférence, voire franchir enfin ce cap. Après deux apparitions consécutives dans le dernier carré de l’Ouest, les Wolves ont été éliminés cette saison en demi-finale de conférence par les Spurs.

« Je pense qu’il va nous faire franchir un cap et notre environnement sera aussi propice à la poursuite de son développement personnel », a d’ailleurs anticipé Tim Connelly, le président de la franchise de Minneapolis.

Chris Finch insiste de son côté sur le gabarit de sa nouvelle ligne arrière. « Il faut avoir une ligne arrière de grande taille. C’est la principale leçon que nous avons retenue des playoffs cette année. »

Toujours pas de playoffs à 25 ans

Sur le papier, le talent de LaMelo Ball ne fait aucun doute. Sa créativité, sa qualité de passe et sa capacité à accélérer le jeu doivent soulager Anthony Edwards dans la création. Mais son intégration ne sera pas automatique. Le meneur devra apprendre à partager davantage le ballon, s’investir défensivement et surtout rester disponible après plusieurs saisons perturbées par les blessures.

À bientôt 25 ans, il débarque aussi dans un environnement où la pression sera bien plus forte qu’à Charlotte. En six saisons avec les Hornets, il n’a encore jamais disputé le moindre match de playoffs. À Minneapolis, chaque erreur sera davantage scrutée et les ambitions collectives ne lui laisseront pas beaucoup de temps pour s’adapter.

Les Wolves veulent néanmoins préserver ce qui fait sa singularité. Tim Connelly a ainsi insisté sur sa « joie de vivre » et son « plaisir de jouer ».

« C’est censé être amusant », a rappelé le dirigeant. « Il profite de la vie, il aime jouer au basket et nous voulons simplement faire en sorte qu’une atmosphère joyeuse règne ici. »

La venue éventuelle de LeBron James modifierait forcément la répartition des responsabilités. Mais, avec ou sans lui, le véritable enjeu restera le même pour LaMelo Ball : montrer que son style spectaculaire peut aussi fonctionner dans une équipe qui vise le titre.

« C’est un endroit où l’on va beaucoup s’amuser et gagner beaucoup de matchs », promet Tim Connelly.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.