Les Wolves et les Hornets font le pari inverse sur Anthony Edwards

Sur le papier, l’échange concerne LaMelo Ball, Josh Green, Naz Reid et une série de choix de Draft. Mais au fond, il tourne surtout autour d’Anthony Edwards.

Car en récupérant LaMelo Ball, les Wolves ajoutent un meneur All-Star de 24 ans, capable de créer son tir, de dynamiser le jeu de transition et surtout de soulager Anthony Edwards balle en main, notamment face aux prises à deux. Après le départ de Julius Randle et alors que Mike Conley arrive en fin de parcours, Minnesota avait besoin d’un autre créateur majeur. La franchise a choisi la solution la plus ambitieuse, mais aussi la plus risquée…

LaMelo Ball est en effet un joueur clivant. Son talent offensif est évident, sa vision du jeu aussi, mais son historique physique, sa sélection de tirs et son implication défensive posent énormément de questions.

À Minnesota, il arrive dans un environnement plus structuré qu’à Charlotte, avec Rudy Gobert derrière lui et Anthony Edwards à ses côtés. Mais les Wolves devront trouver un équilibre entre deux joueurs qui aiment avoir le ballon en main, tout en reconstruisant une raquette affaiblie par les départs de Julius Randle puis Naz Reid.

Un signal envoyé à Anthony Edwards

Pour Minnesota, il ne s’agit pas seulement de récupérer un meneur de jeu. Il s’agit aussi de montrer à Anthony Edwards que la franchise reste prête à prendre des risques pour construire une équipe capable de jouer le titre.

Anthony Edwards n’a pourtant pas demandé à partir, mais Minnesota sait qu’une superstar de son âge ne se contentera pas longtemps de buter aux portes des Finals.

En lâchant Naz Reid, un premier tour 2033 non protégé, trois swaps de premier tour entre 2028 et 2030 mais aussi trois seconds tours, les dirigeants ont donc payé cher pour renforcer le présent.

Charlotte, de son côté, a fait le pari inverse. Les Hornets ne récupèrent pas une contrepartie équivalente en talent pur, alors que LaMelo Ball était le visage de la franchise. Mais Charlotte sort aussi d’une époque instable, marquée par les blessures de son meneur et par l’impossibilité de construire durablement autour de lui. Avec Brandon Miller, Kon Knueppel et désormais Naz Reid, les Hornets changent de base, tout en visant le long terme.

Charlotte profite aussi du moment où la cote de LaMelo Ball est remontée. Après plusieurs saisons minées par les blessures, le meneur sort d’un exercice plus consistant, qui a rappelé son talent et son potentiel. Pour Charlotte, le risque était peut-être d’attendre trop longtemps, et de voir sa valeur retomber au prochain pépin physique.

Charlotte fait le pari de l’incertitude

Les choix de Draft récupérés ne valent pas seulement par leur nombre, mais par leur calendrier. Les swaps de 2028, 2029 et 2030 tomberont au moment où l’association Edwards–LaMelo devra avoir prouvé sa viabilité.

Autrement dit, les Wolves ont misé sur le fait que l’arrivée de LaMelo Ball allait pouvoir convaincre Anthony Edwards qu’il peut gagner à Minnesota. Les Hornets, eux, misent sur l’opposé : celui d’un projet qui peut se bloquer, d’une marge de manœuvre réduite, d’un effectif déséquilibré et, à terme, d’une superstar de plus en plus frustrée.

Cela ne signifie pas que Charlotte mise explicitement sur un départ d’Anthony Edwards. Mais la franchise de Caroline du Nord récupère des choix de Draft dont la valeur augmentera si la greffe LaMelo Ball échoue…