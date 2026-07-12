Chez les Wolves, l’heure de Joan Beringer est sans doute arrivée

Auteur de débuts fracassants en Summer League, avec 18 points, 11 rebonds et 4 contres, Joan Beringer a le vent en poupe dans le Minnesota… même s’il n’a pas joué la nuit dernière à Las Vegas suite à une alerte au dos.

Le jeune intérieur français de 19 ans n’avait que très rarement vu les parquets lors de sa saison rookie, barré par un secteur intérieur particulièrement fourni. Mais la situation a considérablement évolué cet été.

Avec les départs de Julius Randle, transféré à Brooklyn, puis de Naz Reid, envoyé à Charlotte dans l’échange pour récupérer LaMelo Ball, les Wolves ont perdu leur titulaire et son principal remplaçant au poste d’ailier fort.

Un volume important de minutes s’est donc mécaniquement libéré autour de Rudy Gobert, toujours installé comme pivot titulaire de la formation. En l’état actuel de l’effectif, Jaden McDaniels et la recrue Trey Lyles semblent être les deux principales options à ce poste. Mais les dirigeants du Minnesota comptent également tester Joan Beringer, capable d’évoluer en 5 et, potentiellement, en 4.

Pour le GM Matt Lloyd, le moment est venu de donner davantage de responsabilités au natif de Sélestat, qui n’a découvert le basket qu’il y a cinq ans, à Strasbourg.

« L’un de mes moments préférés de l’intersaison a eu lieu pendant l’un de nos matchs de pickup, il y a environ une semaine », raconte-t-il dans The Athletic. « Joan a pris un rebond défensif, puis il a remonté tout le terrain en dribblant. Il a changé deux fois de direction avant de finir par-dessus un autre joueur ! »

Un « coast-to-coast » qui illustre les qualités athlétiques et la marge de progression du Français. Malgré un temps de jeu limité, Joan Beringer avait déjà laissé entrevoir son potentiel lors de sa première saison NBA.

Il avait notamment inscrit 13 points, accompagnés de 5 rebonds, face à Milwaukee en janvier, avant de terminer la saison régulière par une énorme prestation contre La Nouvelle-Orléans : 24 points, 13 rebonds et 7 contres.

« Un profil physique dont peu de joueurs peuvent se targuer »

« Il va avoir un gros impact en défense », prédit de son côté Tim Connelly, le président des opérations basket des Wolves. « Il ne commet pas d’erreurs en attaque. Il est exactement le type de joueur dur et déterminé, avec une solide éthique de travail, que nous recherchons. Et puis, il possède un profil physique dont peu de joueurs peuvent se targuer dans cette Ligue. »

Du haut de ses 2m11, avec une envergure supérieure à 2m21, Joan Beringer impressionne déjà ses coéquipiers. L’autre jeune intérieur de l’effectif, le rookie Rocco Zikarsky, ne tarit pas d’éloges sur ses qualités athlétiques.

« Il réalise des choses impressionnantes dans les airs et au-dessus du cercle », souligne l’Australien.

Reste à déterminer si ces qualités pourront se transposer durablement au poste 4. Pour obtenir des minutes aux côtés de Rudy Gobert, le Français devra prouver qu’il peut défendre loin du cercle, attaquer des intérieurs plus lents en dribble et ne pas trop réduire les espaces en attaque. Le principal intéressé est conscient du travail qui l’attend.

« Je sais que j’ai encore beaucoup de pain sur la planche, surtout si je veux obtenir des minutes au poste 4. Je n’ai jamais joué à ce poste, mais je pense que je peux être bon », assure-t-il. « Je sais que je suis capable de partir en dribble et, si je me retrouve face à un grand, je peux le déborder grâce à ma vitesse. Je sais que je dois jouer de plus en plus en 4. Je suis très impatient d’avoir davantage d’opportunités la saison prochaine. »

Mais dans une raquette profondément remaniée chez les Wolves, les occasions devraient être au rendez-vous.

Joan Beringer Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 MIN 40 7:51 66.3 70.3 1.1 1.2 2.3 0.3 1.2 0.2 0.3 0.7 3.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.