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Trey Lyles, nouvelle recrue des Wolves

Publié le 3/07/2026 à 21:39 Twitter Facebook

NBA – Après un an au Real Madrid, Trey Lyles effectue son retour en NBA et renforce une raquette de Minnesota à reconstruire autour de Rudy Gobert.

trey lyles

Après une saison réussie en Europe, Trey Lyles retrouve la NBA. Selon The Athletic, l’intérieur shooteur canadien s’est entendu avec les Wolves pour un contrat d’un an. À 30 ans, Lyles revient aux États-Unis après une parenthèse convaincante sous les couleurs du Real Madrid, où il avait choisi de rebondir après dix saisons passées en NBA.

Annoncé comme une priorité du Real Madrid pour une prolongation, l’ancien joueur des Jazz, des Nuggets, des Spurs, des Pistons et des Kings avait toutefois fait de son retour en NBA son objectif numéro un.

Une doublure au poste 4 ?

Son passage en Espagne lui a permis de retrouver du temps de jeu, des responsabilités et des matches à enjeu. Finaliste de l’EuroLeague, il a tourné à 13,3 points, 4,3 rebonds et 1,6 passe de moyenne en 36 rencontres, avec de très beaux pourcentages : 52% au tir, 44% à 3-points et 79% aux lancers-francs. Il a largement contribué au parcours du Real Madrid jusqu’en finale de la compétition.

L’arrivée de Trey Lyles répond à un besoin clair du côté de Minneapolis. Après les transferts de Julius Randle et Naz Reid, les troupes de Chris Finch cherchaient à renforcer leur profondeur au poste d’ailier-fort, pour épauler Rudy Gobert.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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