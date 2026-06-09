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Trey Lyles veut retrouver sa place en NBA

Publié le 9/06/2026 à 17:14 Twitter Facebook

NBA – Après une saison réussie au Real Madrid, l’ancien intérieur des Kings a fait grimper sa cote en Europe. Mais son objectif prioritaire serait désormais de retrouver une place dans la Grande Ligue.

Trey LylesTrey Lyles n’aura peut-être fait qu’un simple crochet par l’Europe. Arrivé l’été dernier au Real Madrid après dix saisons en NBA, l’ancien intérieur des Kings a réussi son pari en Espagne, au point d’attirer à nouveau les regards…

Selon Marca, le club madrilène considère déjà son départ comme très probable, et s’active pour lui trouver un remplaçant. Il faut dire que le Canadien a parfaitement utilisé cette parenthèse européenne. Toutes compétitions confondues, il a tourné à 12.5 points de moyenne, à 49% aux tirs, 42% à 3-points et 78% aux lancers-francs.

Surtout, Trey Lyles a brillé dans la meilleure vitrine au meilleur moment, lors de la finale de l’Euroleague perdue face à l’Olympiacos. Dans ce rendez-vous majeur, l’ailier-fort de 2m06 a inscrit 24 points, dont 21 en première mi-temps, confirmant qu’il pouvait peser dans un contexte de très haut niveau.

À 30 ans, le 12e choix de la Draft 2015 garde donc un profil susceptible d’intéresser en NBA : taille, adresse extérieure, expérience, capacité à sortir du banc sans réclamer un rôle central. Après 662 matchs NBA avec Utah, Denver, San Antonio, Detroit et Sacramento, il n’aurait sans doute pas besoin d’un long temps d’adaptation.

Le Real Madrid aimerait le conserver, mais la concurrence s’annonce particulièrement rude. Plusieurs autres cadors européens seraient ainsi prêts à lui offrir un contrat supérieur aux capacités madrilènes, tandis que Trey Lyles garde la NBA dans un coin de la tête. Même sans offre nord-américaine immédiate, son passage réussi à Madrid devrait donc lui permettre de décrocher un contrat plus lucratif que celui que le Real peut lui proposer.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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