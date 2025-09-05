Trey Lyles quitte la NBA pour le Real Madrid

Champion d'Espagne, le Real Madrid n'était pas parvenu à passer le cap des quarts-de-finale de l'Euroleague, et la « Maison Blanche » a décidé de piocher dans la NBA pour se renforcer. Ainsi, Marc Stein confirme l'arrivée de Trey Lyles, qui s'est engagé pour un an et trois millions de dollars.

Intérieur fuyant, il sort d'une saison à 6.5 points et 4.6 rebonds de moyenne aux Kings, et il va débarquer en Europe avec un très gros CV puisqu'il affiche dix ans de NBA et 650 matches de saison régulière.

Aucun joueur des Etats-Unis dans l'effectif

Sélectionné en 12e position de la Draft 2015, Trey Lyles n'a que 29 ans, et il était sur les tablettes du Heat. Finalement, comme un Evan Fournier la saison passée ou un Richaun Holmes il y a quelques semaines, le Canadien préfère partir en Europe plutôt que d'attendre un hypothétique contrat.

À Madrid, il sera entouré par Sergio Llull, Chuma Okeke, Théo Maledon, Mario Hezonja ou Usman Garuba. Le tout sous la coupe de Sergio Scariolo, et le Real n'aura donc aucun joueur des Etats-Unis dans l'effectif.

Trey Lyles Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 UTH 80 17 43.8 38.3 69.5 0.7 3.0 3.7 0.7 1.4 0.3 0.8 0.2 6.1 2016-17 UTH 71 16 36.2 31.9 72.2 0.7 2.6 3.3 1.0 1.4 0.4 0.9 0.3 6.2 2017-18 DEN 73 19 49.1 38.1 70.6 0.8 4.0 4.8 1.2 1.5 0.4 0.8 0.5 9.9 2018-19 DEN 64 18 41.8 25.5 69.8 0.7 3.2 3.8 1.4 1.5 0.5 1.1 0.4 8.5 2019-20 SAN 63 20 44.6 38.7 73.3 1.1 4.6 5.7 1.1 1.6 0.4 0.6 0.4 6.4 2020-21 SAN 23 16 47.8 35.0 65.2 0.4 3.3 3.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.0 5.0 2021-22 * All Teams 75 21 46.6 32.1 80.2 1.2 3.9 5.1 1.2 1.6 0.4 1.0 0.4 10.5 2021-22 * DET 51 19 45.6 30.1 78.4 1.2 3.6 4.8 1.1 1.8 0.4 1.1 0.5 10.4 2021-22 * SAC 24 23 48.9 36.5 85.1 1.2 4.4 5.6 1.2 1.3 0.3 0.8 0.2 10.6 2022-23 SAC 74 17 45.8 36.3 81.5 0.9 3.1 4.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.4 7.6 2023-24 SAC 58 20 44.5 38.4 70.0 1.1 3.4 4.4 1.2 1.5 0.3 0.7 0.3 7.2 2024-25 SAC 69 20 42.0 34.0 70.0 1.2 3.4 4.6 1.2 1.2 0.6 0.6 0.3 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.