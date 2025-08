Richaun Holmes s’engage finalement avec le Panathinaikos

Changement de cap pour Richaun Holmes, qui passe comme évoqué récemment de la NBA à l'Europe, indique Hoopshype. Il rejoint plus précisément le championnat grec pour évoluer du côté du Panathinaikos, vice-champion de Grèce et quatrième de la dernière Euroligue. On parle d'un contrat de deux ans et son salaire fera de lui l'un des joueurs les mieux payés du continent.

Initialement, l'intérieur de 31 ans voulait retrouver une place aux États-Unis et continuait d'espérer un contrat garanti. Mi-juillet, il avait été libéré par les Wizards pour des raisons financières, quand la plupart des franchises avaient (presque) déjà bouclé leurs effectifs.

Par conséquent, Richaun Holmes vient garnir une raquette grecque également composée de Mathias Lessort et Ömer Yurtseven. En carrière, il cumule 8.5 points et 5.3 rebonds de moyenne (à 61% d'adresse), sortant d'une saison à 7.4 points et 5.7 rebonds de moyenne (à 65% d'adresse) avec Washington. Dans ses meilleures années, il a approché les 14 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne chez les Kings.

Richaun Holmes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 51 14 51.4 18.2 68.9 1.2 1.4 2.6 0.6 1.8 0.4 0.6 0.8 5.6 2016-17 PHL 57 21 55.8 35.1 69.9 1.6 3.8 5.5 1.0 2.4 0.7 1.0 1.0 9.8 2017-18 PHL 48 16 56.0 12.9 66.1 1.2 3.2 4.4 1.3 2.0 0.4 0.5 0.6 6.5 2018-19 PHX 70 17 60.8 0.0 73.1 1.6 3.1 4.7 0.9 2.8 0.6 0.7 1.1 8.2 2019-20 SAC 44 28 64.8 0.0 78.8 2.9 5.2 8.1 1.0 3.8 0.9 1.2 1.3 12.2 2020-21 SAC 61 29 63.7 18.2 79.4 2.4 5.9 8.3 1.7 3.5 0.6 1.2 1.6 14.2 2021-22 SAC 45 24 66.0 40.0 77.8 2.1 5.0 7.0 1.1 2.8 0.4 1.2 0.9 10.4 2022-23 SAC 42 8 61.8 62.5 78.9 0.7 1.2 1.9 0.2 1.2 0.1 0.3 0.3 3.1 2023-24 * All Teams 40 14 55.8 33.3 72.3 1.8 2.8 4.5 0.6 1.9 0.3 0.6 0.5 5.0 2023-24 * DAL 23 10 55.9 0.0 57.1 1.4 2.0 3.4 0.7 1.4 0.1 0.5 0.4 3.4 2023-24 * WAS 17 19 55.7 33.3 84.6 2.2 3.9 6.1 0.6 2.4 0.5 0.7 0.6 7.1 2024-25 WAS 31 17 64.7 0.0 83.3 2.0 3.7 5.7 1.4 1.6 0.3 0.7 0.7 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.