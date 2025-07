Richaun Holmes coupé par les Wizards

On s'attendait à ce qu'il fasse partie du secteur intérieur des Wizards, vu leurs manques à ce niveau, mais Richaun Holmes a été purement et simplement coupé par ses dirigeants.

À bientôt 32 ans, le pivot peut donc signer où il le souhaite et, en sortie de banc, il peut constituer une option intéressante pour une équipe du haut de tableau. En carrière, il tourne à 8.5 points et 5.3 rebonds de moyenne (à 61% d'adresse), sortant tout juste d'une saison à 7.4 points et 5.7 rebonds de moyenne (à 65% d'adresse) dans la capitale.

Une décision financière

Pour Washington, c'est plutôt surprenant, puisque seuls Alex Sarr, Marvin Bagley III et Tristan Vukcevic composent désormais la raquette locale, mais c'est une décision motivée par des raisons financières. En 2025/26, Richaun Holmes devait ainsi toucher 13.3 millions de dollars, sauf qu'il n'y avait que 250 000 dollars qui lui étaient garantis.

Joueur d'expérience (10 saisons), capable d'approcher les 14 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne à son meilleur niveau (2020/21), le 37e choix de la Draft 2015 était arrivé chez les Wizards en 2024. Le choix de sa future équipe pourrait dépendre des décisions de Jonas Valanciunas et Al Horford, avec les Nuggets et les Warriors qui pourraient se tourner vers lui, si cela venait à mal se passer pour eux.

Richaun Holmes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 51 14 51.4 18.2 68.9 1.2 1.4 2.6 0.6 1.8 0.4 0.6 0.8 5.6 2016-17 PHL 57 21 55.8 35.1 69.9 1.6 3.8 5.5 1.0 2.4 0.7 1.0 1.0 9.8 2017-18 PHL 48 16 56.0 12.9 66.1 1.2 3.2 4.4 1.3 2.0 0.4 0.5 0.6 6.5 2018-19 PHX 70 17 60.8 0.0 73.1 1.6 3.1 4.7 0.9 2.8 0.6 0.7 1.1 8.2 2019-20 SAC 44 28 64.8 0.0 78.8 2.9 5.2 8.1 1.0 3.8 0.9 1.2 1.3 12.2 2020-21 SAC 61 29 63.7 18.2 79.4 2.4 5.9 8.3 1.7 3.5 0.6 1.2 1.6 14.2 2021-22 SAC 45 24 66.0 40.0 77.8 2.1 5.0 7.0 1.1 2.8 0.4 1.2 0.9 10.4 2022-23 SAC 42 8 61.8 62.5 78.9 0.7 1.2 1.9 0.2 1.2 0.1 0.3 0.3 3.1 2023-24 * All Teams 40 14 55.8 33.3 72.3 1.8 2.8 4.5 0.6 1.9 0.3 0.6 0.5 5.0 2023-24 * DAL 23 10 55.9 0.0 57.1 1.4 2.0 3.4 0.7 1.4 0.1 0.5 0.4 3.4 2023-24 * WAS 17 19 55.7 33.3 84.6 2.2 3.9 6.1 0.6 2.4 0.5 0.7 0.6 7.1 2024-25 WAS 31 17 64.7 0.0 83.3 2.0 3.7 5.7 1.4 1.6 0.3 0.7 0.7 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.