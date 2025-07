Jonas Valanciunas officiellement transféré chez les Nuggets

Alors qu'il avait été annoncé le 1er juillet, et qu'il pouvait être officialisé dès la fin du moratoire de la « free agency », le 7 juillet, il a donc fallu attendre une semaine de plus pour que l'échange entre Jonas Valanciunas et Dario Saric soit officiel, le premier rejoignant les Nuggets tandis que le second part aux Kings.

Ce qui explique ce délai, c'est bien sûr la situation du pivot lituanien, qui était prêt à faire une croix sur son contrat pour rentrer en Europe. Il était même en Grèce pour négocier directement avec le Panathinaikos…

Sauf que du côté des Rocheuses, on compte sur lui pour faire souffler Nikola Jokic la saison prochaine.

« On peut aligner des ‘combo guards' (ndlr : des arrières qui ne sont pas forcément des créateurs), on n'a pas besoin d’un meneur pur, on peut jouer en ‘5-out offense' (ndlr : cinq joueurs derrière la ligne à 3-points), depuis l’aile, le poster. Il est tellement technique », expliquait ainsi David Adelman sur l'utilisation future du joueur.

Jonas Valanciunas attend-il des garanties ?

Désormais que l'échange est finalisé, Jonas Valanciunas peut négocier directement avec les Nuggets s'il veut être libéré de son contrat et quitter la NBA. Mais s'ils refusent de le libérer, il devra honorer son contrat.

Pour l'instant, le joueur n'a toujours pas confirmé son intention de jouer dans le Colorado la saison prochaine.

Mais tout porte donc à croire que Denver, qui surveillait le pivot de 33 ans depuis des années pour pouvoir disposer d'un relais solide de Nikola Jokic, l'attend pour le prochain « training camp ».

« C’est la première fois qu’on a un remplaçant avec un profil similaire à celui de Nikola Jokic, en dehors de DeMarcus Cousins », expliquait ainsi David Adelman sur le profil de l'ancien joueur des Raptors et des Pelicans.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.