David Adelman imagine très bien le rôle de Jonas Valanciunas aux Nuggets

Le dossier Jonas Valanciunas continue d'animer l'intersaison des Nuggets. Alors que l'arrivée du pivot lituanien n'est toujours pas officialisée, le coach des Nuggets lui imagine déjà un rôle derrière Nikola Jokic.

« Point center », résume David Adelman chez DenSports1043, soit l'idée d'avoir un pivot capable de dribbler, pénétrer, passer, renverser le jeu… C'est précisément le rôle joué par le Serbe dans l'attaque des Nuggets.

« On peut aligner des ‘combo guards' (ndlr : des arrières qui ne sont pas forcément des créateurs), on n'a pas besoin d’un meneur pur, on peut jouer en ‘5-out offense' (ndlr : cinq joueurs derrière la ligne à 3-points), depuis l’aile, le poster. Il est tellement technique », énumère le technicien de Denver.

Un moyen de rappeler que le Lituanien, à l'instar de Nikola Jokic, est régulièrement utilisé en tête de raquette. Et il est capable, avec plus ou moins de réussite, d'envoyer à 3-points. Avec les Pelicans notamment, il avait augmenté son volume de tirs (jusqu'à deux tentatives par match). Avec 34% de réussite à 3-points en carrière.

Des airs de DeMarcus Cousins

Ce qui rappele des souvenirs à David Adelman. « C’est la première fois qu’on a un remplaçant avec un profil similaire à celui de Nikola Jokic, en dehors de DeMarcus Cousins », note le coach en référence au pivot qui avait fait souffler le « Joker » pour un bout de saison en 2022. Depuis, DeMarcus Cousins n'a plus rejoué en NBA.

Malgré les projections du coach local, ce dernier doit encore patienter alors que l'officialisation de la venue de Jonas Valanciunas, qui s'est rapproché du Panathinaikos ces derniers jours, n'est pas encore actée.

Selon Marc Stein, son transfert vers Denver reste en bonne voie pour être officialisé plus tard cette semaine.

Contrairement à ce qu’affirment certaines rumeurs, le journaliste rapporte que les Nuggets n'ont pas garanti la deuxième saison (2026/27) restante du contrat du pivot, qui doit toucher 10 millions de dollars cette année-là.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.