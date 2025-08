Richaun Holmes hésite entre la NBA et la Grèce

On imaginait que Richaun Holmes trouverait rapidement une place en NBA durant l'été, sauf que deux semaines après avoir été libéré par les Wizards pour des raisons financières, il reste libre de tout contrat. Sans doute que la manoeuvre a été réalisée un peu tard, et la plupart des franchises ont bouclé (ou presque) leurs effectifs.

Par conséquent, certains clubs européens vont se renseigner logiquement à son sujet et Eurohoops rapporte, par exemple, que le Panathinaikos lui a déjà proposé un bail de deux ans. À l'heure actuelle, l'intérieur de 31 ans n'y a pas donné suite, continuant d'espérer un contrat garanti aux États-Unis au lieu de rejoindre le vice-champion de Grèce, quatrième de la dernière Euroligue.

Néanmoins, si rien ne vient prochainement, Richaun Holmes compte bien accepter cette offre et découvrir le championnat grec, afin de garnir une raquette pour le moment composée de Mathias Lessort et Ömer Yurtseven. En cas d'échec des discussions, le Pana pourrait quant à lui se tourner vers Thomas Bryant, un autre pivot qui attend toujours une nouvelle chance en NBA.

En carrière, le 37e choix de la Draft 2015 cumule 8.5 points et 5.3 rebonds de moyenne (à 61% d'adresse), sortant tout juste d'une saison à 7.4 points et 5.7 rebonds de moyenne (à 65% d'adresse) du côté de Washington. Dans ses meilleures années, il a été en mesure d'approcher les 14 points, 8 rebonds et 2 contres de moyenne, à Sacramento.

Richaun Holmes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 PHL 51 14 51.4 18.2 68.9 1.2 1.4 2.6 0.6 1.8 0.4 0.6 0.8 5.6 2016-17 PHL 57 21 55.8 35.1 69.9 1.6 3.8 5.5 1.0 2.4 0.7 1.0 1.0 9.8 2017-18 PHL 48 16 56.0 12.9 66.1 1.2 3.2 4.4 1.3 2.0 0.4 0.5 0.6 6.5 2018-19 PHX 70 17 60.8 0.0 73.1 1.6 3.1 4.7 0.9 2.8 0.6 0.7 1.1 8.2 2019-20 SAC 44 28 64.8 0.0 78.8 2.9 5.2 8.1 1.0 3.8 0.9 1.2 1.3 12.2 2020-21 SAC 61 29 63.7 18.2 79.4 2.4 5.9 8.3 1.7 3.5 0.6 1.2 1.6 14.2 2021-22 SAC 45 24 66.0 40.0 77.8 2.1 5.0 7.0 1.1 2.8 0.4 1.2 0.9 10.4 2022-23 SAC 42 8 61.8 62.5 78.9 0.7 1.2 1.9 0.2 1.2 0.1 0.3 0.3 3.1 2023-24 * All Teams 40 14 55.8 33.3 72.3 1.8 2.8 4.5 0.6 1.9 0.3 0.6 0.5 5.0 2023-24 * DAL 23 10 55.9 0.0 57.1 1.4 2.0 3.4 0.7 1.4 0.1 0.5 0.4 3.4 2023-24 * WAS 17 19 55.7 33.3 84.6 2.2 3.9 6.1 0.6 2.4 0.5 0.7 0.6 7.1 2024-25 WAS 31 17 64.7 0.0 83.3 2.0 3.7 5.7 1.4 1.6 0.3 0.7 0.7 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.