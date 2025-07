Même s’il a des touches en Europe, Thomas Bryant veut rester en NBA

Thomas Bryant sera-t-il le prochain basketteur à quitter la NBA et traverser l'Atlantique pour jouer en Europe ? Pas impossible, car Eurohoops indique que le Panathinaikos, vice-champion de Grèce et 4e de la dernière Euroligue, s'est renseigné à son sujet il y a deux semaines.

Le problème, c'est que ce n'est pour le moment pas allé plus loin, puisque le pivot de bientôt 28 ans continue d'attendre une offre venant des États-Unis, quatre semaines après l'ouverture de la « free agency ».

Il n'a jusqu'à présent jamais évolué en dehors de la Grande Ligue, alors que Mathias Lessort et Ömer Yurtseven se trouvent déjà dans la raquette du Pana.

Joueur du Heat mais surtout des Pacers la saison dernière, échouant à un match du titre NBA, Thomas Bryant tourne à 8.9 points et 5.1 rebonds de moyenne en carrière (à 58% au shoot, dont 35% à 3-points, et 78% aux lancers-francs). Sacré champion avec les Nuggets en 2023, il sort d'un exercice à 6.5 points et 3.8 rebonds par match.

Thomas Bryant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 15 5 38.1 10.0 55.6 0.2 0.9 1.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.5 2018-19 WAS 72 21 61.6 33.3 78.1 1.6 4.7 6.3 1.3 1.8 0.3 0.8 0.9 10.5 2019-20 WAS 46 25 58.1 40.7 74.1 2.1 5.1 7.2 1.8 2.2 0.5 1.2 1.1 13.2 2020-21 WAS 10 27 64.8 42.9 66.7 1.8 4.3 6.1 1.5 3.1 0.4 1.1 0.8 14.3 2021-22 WAS 27 16 52.0 28.6 87.5 1.0 3.0 4.0 0.9 1.6 0.2 0.7 0.8 7.4 2022-23 * All Teams 59 18 62.3 44.1 73.8 1.5 4.3 5.7 0.5 1.7 0.3 0.6 0.5 9.8 2022-23 * LAL 41 21 65.4 44.0 74.1 1.6 5.2 6.8 0.7 1.9 0.3 0.7 0.6 12.1 2022-23 * DEN 18 11 48.5 44.4 72.2 1.1 2.3 3.3 0.1 1.4 0.1 0.6 0.4 4.6 2023-24 MIA 38 12 57.7 18.2 87.2 1.1 2.7 3.7 0.6 1.2 0.3 0.6 0.4 5.7 2024-25 * All Teams 66 15 50.8 32.4 85.9 1.3 2.5 3.8 0.8 1.2 0.4 0.5 0.6 6.5 2024-25 * IND 56 15 51.5 32.1 83.0 1.4 2.5 3.9 0.9 1.2 0.5 0.5 0.6 6.9 2024-25 * MIA 10 12 42.9 35.3 100.0 0.6 2.6 3.2 0.4 0.9 0.1 0.2 0.9 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.