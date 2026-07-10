Summer League : Joan Beringer frappe fort pour ses débuts comme ailier-fort

Les Wolves n’ont pas attendu longtemps pour obtenir de premières réponses concernant Joan Beringer. Pour son entrée en lice en Summer League à Las Vegas, l’intérieur français de 19 ans a livré une prestation très complète avec 18 points, 11 rebonds et 4 contres, en participant activement à la victoire de Minnesota face aux Pelicans.

Une franchise qui lui réussit plutôt bien puisque c’est déjà face à La Nouvelle-Orléans qu’il avait signé le premier double-double de sa carrière en saison régulière.

S’il n’a pas tout réussi offensivement, avec un 7/15 au tir, Joan Beringer a confirmé ce qui fait déjà sa réputation : une activité permanente, une grosse présence au rebond et une capacité à protéger le cercle. Mais il a aussi montré des progrès ballon en main et dans ses déplacements offensifs.

Une performance qui tombe au meilleur moment, alors que les Wolves ont décidé de lui confier un nouveau défi.

Minnesota veut élargir sa palette

Après avoir disputé sa saison rookie essentiellement au poste de pivot, Joan Beringer est testé comme ailier-fort durant cette Summer League, aux côtés de l’Australien Rocco Zikarsky.

« Je n’ai jamais joué au poste 4 de toute ma vie, donc c’est un gros changement », expliquait le Français avant la rencontre. « Mais je me sens bien dans ce rôle et jouer avec Rocco me plaît beaucoup. »

La stratégie du staff de Minnesota n’est pas anodine. Les départs de Julius Randle puis de Naz Reid ont considérablement remodelé la rotation intérieure. Si Rudy Gobert reste installé au poste de pivot, la franchise cherche désormais les meilleures associations possibles à ses côtés.

Le staff estime que Joan Beringer possède les qualités athlétiques et la mobilité nécessaires pour défendre plusieurs positions.

« Tout commence par la défense », résume Nathan Bubes, le coach des Wolves en Summer League. « Être capable de défendre sur les ailiers forts, de switcher sur les porteurs de balle… L’aspect offensif, on peut ensuite le développer. »

Plus qu’un protecteur de cercle

Le Français reconnaît que le principal défi concerne justement la défense loin du panier. « Je dois beaucoup plus switcher et c’est complètement différent » admet-il ainsi.

Mais sa prestation face aux Pelicans a également montré une facette plus complète de son jeu. Déjà reconnu pour sa protection de cercle, Joan Beringer a cette fois pesé offensivement en remontant rapidement le terrain, en finissant près du panier et en multipliant les courses et les secondes chances.

Son partenaire Rocco Zikarsky avait d’ailleurs remarqué cette évolution avant même le début de la compétition.

« Il est capable de remonter le ballon lui-même depuis le milieu de terrain et d’éliminer des défenseurs. Je n’avais pas vu ça lors de sa saison rookie. Ses appuis se sont améliorés et il est beaucoup plus fort physiquement. »

Avec le départ de deux éléments majeurs de la rotation intérieure et la seule arrivée de Trey Lyles à ce poste, les opportunités devraient être plus nombreuses qu’il y a un an.

À Joan Beringer de confirmer durant cette Summer League qu’il peut réellement partager le terrain avec Rudy Gobert, et pas seulement assurer sa relève au poste de pivot. Sa première sortie a en tout cas donné aux Wolves de solides raisons de poursuivre l’expérience.