Le Heat publie par erreur une vidéo de présentation de LeBron James…

Le suspense autour de la décision de LeBron James sur son avenir continue d’alimenter toutes les spéculations. Mardi soir, une simple erreur de manipulation du Heat a ainsi suffi à enflammer les réseaux sociaux.

Un utilisateur a repéré sur la chaîne YouTube de Miami une vidéo intitulée « LeBron James Introductory Press Conference | July 27, 2026 ». Brièvement rendue publique, elle a immédiatement été interprétée par certains supporters comme une fuite annonçant le retour prochain du quadruple MVP en Floride.

L’emballement a même gagné les plateformes de paris prédictifs Polymarket et Kalshi, où les probabilités de voir LeBron James rejoindre Miami ont brusquement grimpé.

La franchise a toutefois rapidement calmé le jeu. Interrogé par le Miami Herald, un porte-parole du Heat a expliqué que cette publication ne donnait absolument aucune indication concernant l’avenir du joueur.

« La vidéo a été rendue publique par inadvertance par notre équipe des réseaux sociaux alors qu’elle préparait différents scénarios dans l’hypothèse où LeBron James choisirait de rejoindre le Heat cet été. À ce stade, cette vidéo n’a aucune valeur. »

Des contenus préparés pour tous les scénarios

Les franchises ont l’habitude de préparer à l’avance vidéos, visuels et communiqués afin de pouvoir réagir immédiatement à une signature. Le précédent de 2010 explique également la prudence du Heat.

À l’époque, le clan LeBron n’avait informé Miami de sa décision que quelques minutes avant l’émission télévisée The Decision, diffusée sur ESPN. Depuis, la franchise préfère manifestement anticiper toutes les hypothèses.

Un autre élément invite à relativiser la portée de cette publication : Pat Riley est actuellement en déplacement et ne doit rentrer à Miami qu’au début du mois d’août. Difficile, dans ces conditions, d’imaginer une présentation de LeBron James le 27 juillet sans l’homme fort du Heat.