Les Kings sur les pistes de Russell Westbrook et de Victor Oladipo

Lors de la Draft, les Kings ont récupéré Darius Acuff Jr., un jeune meneur qui devrait avoir beaucoup d’opportunités dans une équipe de Sacramento qui ne joue rien la saison prochaine. Pour l’entourer, le «front office» souhaiterait signer un joueur d’expérience et deux noms se distinguent : Russell Westbrook et Victor Oladipo.

Le premier était déjà présent en Californie la saison dernière et Maxime Raynaud avait salué la confiance que l’ancien MVP lui avait permis d’acquérir. Le Français avait déclaré que Russell Westbrook lui avait permis de se débloquer sur le plan mental, posant les premières pierres d’une saison rookie réussie.

Signé seulement quelques jours avant le début de la dernière saison, Russell Westbrook est rapidement devenu un des joueurs les plus fiables de Doug Christie. Le «Brodie» avait pris part à 64 rencontres, dont 58 en tant que titulaire. Il avait compilé 15.2 points et 6.7 passes de moyenne.

En plus de Russell Westbrook, Sacramento aurait aussi Victor Oladipo dans le viseur. L’ancien arrière des Pacers et du Heat n’a plus joué en NBA depuis avril 2023 et une rupture du tendon rotulien du genou gauche. Cependant, l’arrière de 34 ans souhaite retrouver les parquets de la Grande Ligue. Au milieu du mois de juillet, il a organisé une «journée d’exhibition» pour se montrer auprès de plusieurs représentants de franchises NBA. Victor Oladipo avait aussi publié un message s’adressant aux franchises en quête de l’apport d’un vétéran, un profil recherché par les Kings.

Sur les parquets, les minutes de Victor Oladipo sont rares depuis sa blessure en 2023. Après deux saisons blanches, il est apparu sous les couleurs du Wisconsin Herd, la franchise de G-League affiliée aux Bucks, où il avait tourné à 13.5 points de moyenne en 15 rencontres.

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