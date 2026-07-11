Victor Oladipo organise une « journée d’exhibition » pour retrouver une place en NBA

« Envoyez-moi un message privé pour obtenir l’adresse de la salle. » Victor Oladipo a choisi de ne pas dévoiler publiquement le lieu exact de son « pro day », annoncé sur X/Twitter pour ce mardi 14 juillet à Las Vegas.

Cette séance d’évaluation sera ouverte aux dirigeants, scouts et autres représentants des franchises NBA intéressés. Une nouvelle occasion pour l’ancien All-Star des Pacers de se rappeler au bon souvenir de la Grande Ligue, qu’il espère toujours retrouver.

« J’attends avec impatience cette occasion de jouer, de montrer où j’en suis dans mon jeu et d’échanger avec toutes les personnes présentes », explique l’arrière de 34 ans. La séance sera dirigée par Phil Handy, triple champion NBA comme assistant et toujours membre du staff des Mavericks de Dusty May.

Dans un précédent message, Victor Oladipo avait précisé être actuellement libre de tout contrat et sans agent.

« Je sais qu’il m’en reste beaucoup sous le capot et j’aime sincèrement ce jeu. Je préfère vous montrer que je suis prêt plutôt que de passer mon temps à essayer d’expliquer pourquoi ou à vous inonder de statistiques ».

« Je suis ouvert à toutes les opportunités en ce moment »

Sa dernière apparition sur un parquet NBA remonte à avril 2023, sous le maillot du Heat. Lors des playoffs, sa tentative de retour avait été brutalement interrompue par une rupture du tendon rotulien du genou gauche.

Une nouvelle grave blessure pour celui dont la carrière avait déjà été bouleversée par une rupture du tendon du quadriceps droit en 2019.

Au début de la saison dernière, Victor Oladipo s’était rapproché de son objectif en rejoignant le Wisconsin Herd, l’équipe de G-League affiliée aux Bucks. En 15 rencontres dans l’antichambre de la NBA, il avait compilé 13.5 points, 4.6 rebonds et 3.8 passes décisives de moyenne, sans toutefois obtenir de nouvelle chance à l’échelon supérieur.

« Si vous ne jurez que par la victoire, que vous valorisez l’apport d’un vétéran et que vous pensez que cela pourrait coller, vous pouvez me contacter directement. Je suis ouvert à toutes les opportunités en ce moment, mais je veux m’assurer d’étudier chacune d’elles avec soin », conclut aujourd’hui le deuxième choix de la Draft 2013.